Blake Lively ve Ryan Reynolds, yemek şirketlerine bağışta bulundu

İhtiyacı olanlara yemek dağıtan şirketlere para yardımında bulunan Hollywood’un ünlü çifti Blake Lively ve Ryan Reynolds, kar amacı gütmeyen ve ihtiyacı olanlara güvenli gıda yardımı sağlayan iki kuruluş Feeding America ve Food Banks Canada’ya toplam 1 milyon dolarlık bağış yaptı.



Instagram hesabından paylaşım yapan Ryan Reynolds, “Covid-19 acımasızca yaşlı insanları ve düşük gelirli aileleri etkiliyor. Blake ve ben 1 milyon doları Feeding America ve Food Banks Canada arasında bölüştürdük. Verebiliyorsanız bu organizasyonların yardımımıza ihtiyacı var” dedi. Blake Lively ise “Yalnız kalmayı ve izole olmayı unutmayın. Birbirimiz için yapabileceğimiz en iyi şey evde kalmak” ifadesini kullandı.