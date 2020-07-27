Blake Lively ve Ryan Reynolds’un bebeklerinin adını Taylor Swift açıkladı

Blake Lively ve Ryan Reynolds'un üçüncü çocuklarının adı, dokuz ay sonra Taylor Swift'in yeni şarkısında ortaya çıktı. Çiftin kızının adının Betty olduğu bu sayede öğrenildi.

Dünyaca ünlü oyuncu çift Blake Lively ve Ryan Reynolds’un üçüncü çocukları yaklaşık 9 ay önce dünyaya geldi. Ekim 2019’da gizlice ve kimseye duyurmadan doğuma giren Lively kızlarının ismini açıklamamayı tercih etti. Ne var ki çift, aradan geçen 9 ay sonrasında, Taylor Swift’in yeni albümü Folklore’da bebeklerinin adını açıklamasına izin verdi. Çiftin kız bebeklerine Betty adını verdiği öğrenildi. Hollywood çiftinin yakın arkadaşı Swift, sürpriz albümünü bu hafta ‘Betty’ adlı bir parçayla piyasaya sürdü.