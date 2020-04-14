Embriyonun rahim içine yerleştirilmeden önce ulaşması gereken gelişim aşaması olan blastokist hakkında merak edilenleri haberimizde sizler için derledik. Blastokist nedir, nasıl oluşur?

Döllenmiş bir yumurta büyümenin ikinci aşamasında olduğunda bir blastokist oluşur. Peki, blastokist nedir, nasıl oluşur? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

BLASTOKİST NEDİR?

Blastokist (Yunanca (blastos) “tomurcuk” anlamına gelir, (kistis) ise “idrar kesesini” ifade eder), canlı gelişiminde blastosöl aşamasındaki hücre kitlesine verilen addır. Blastokist; 5. veya 6. güne kadar gelişmeye bırakılan ve yaklaşık 200 hücre tarafından oluşturulan karmaşık bir hücresel yapı sunan bir embriyodur. Blastokist fazı da, annenin rahmine embriyonun yerleştirilmesinden önceki gelişim aşamasıdır.

BLASTOKİST NASIL OLUŞUR?

Döllenmeden sonra, zigot adı verilen tek hücreli bir yapı oluşur. Zigot, blastokist olarak bilinen içi boş bir hücre kütlesinin oluşumuna yol açan bir dizi hücre bölünmesine maruz kalır.

Blastokist oluşum aşamaları şunlardır:

1. Zona pellucida (memelilerde yumurta zarını çevreleyen jelimsi örtü) ile çevrili zigot (tek hücre), tüm sürecin 2 hücreli, 4 hücreli, 8 hücreli ve 16 hücreli aşamalardan geçeceği şekilde bölünür. Bölünme aşaması sırasındaki hücreler blastomerler olarak bilinir. 2 hücreli aşamadaki blastomerler aynı anda mitoza ve sitokineze (sitoplazma bölünmesi) maruz kalırlar.

2. 8 hücreli veya 16 hücreli embriyonun gelişmesinden sonra, blastomerler birbirleriyle sıkı bağlantılar oluşturur. Bu, yuvarlak şeklin deformasyonuna ve morula adı verilen dut şeklinde bir hücre kümesinin oluşumuna yol açar.

3. Blastomerler arasındaki bağlantı embriyonun bir dış hücre ve bir iç hücre kütlesini oluşturur.

4. Sıvı, zigotun içinde birikmeye başlar ve blastokistin oluşumuna yol açar. Sıvı birikmeye başladığında, blastokist oluşturmak üzere genişler.

5. Bu şekilde oluşturulan blastokist, dış trofoblast ve iç hücre kütlesi olmak üzere iki farklı dokudan oluşur.

6. Son olarak, gerilmiş zona pellucida blastokisti kırıp serbest bırakır. Buna kuluçka denir. Blastokist daha sonra uterusta implantasyona uğrar. Blastokist uterusun endometriyal duvarına yapışır. Blastosistin uterus duvarına bağlanması işlemi, implantasyon olarak bilinir.