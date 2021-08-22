Bodrum dünyanın en müthiş 100 yeri arasında

TIME Dergisi, dünyada gezilmesi görülmesi gereken yerleri listeledi. Listede Türkiye’den bir tek Bodrum yer aldı. Dergi, övgüler dizdiği kenti “Yükselen Riviera” olarak tanıttı.

YAŞAR ANTER

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Dünyanın gözde turizm merkezi Bodrum, uluslararası medyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. TIME Dergisi web sitesinde Bodrum'u anlatırken ‘Yükselen Riviera' başlığını kullandı.

Türkiye'nin St.Tropez'i olarak adlandırılan Bodrum'un pek çok açıdan Bill Gates ve Roman Abramovich gibi milyarderleri kendine çektiğinin altı çizildi. Dünya basınının en saygın haber ve ekonomi dergilerinden birisi olan TIME, son 3 yıldır Dünya'da görülmesi gereken yerleri listeledi.

TIME Dergisi uluslararası medya dünyasının gözde tatil merkezlerinden Cond- Azour (Fransa), Monaco, Kanarya Adaları (İspanya), Heysel Adaları (Fildişi Sahili), Miami (ABD), Havai (Jamaika)'nin yanı sıra Bodrum'un da tatil için ünlüler tarafından cazibe merkezi olduğunu yazdı. Tarihi Bodrum kentine övgüler yağdırdı.

DÜNYACA ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Bodrum'a gelen ünlüler arasında Adriana Lima, Kate Moss, Naomi Chambell, Tina Turner, Bo Derek, Kevin Costner, Rionel Richi, Kid Rock, Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego, Salma Hayek, Bill Gates, Shakira, Adriana Karambeu, Zidane, Kim Basinger, Tom Hanks de vardı. Abramoviç ve Paul Allen Bodrum'daki tatil haberleriyle dünyanın önde gelen medyalarına konu oldu.

KIYI KENTLER KORUNMALI

Dünyanın En Güzel Koyları Birliği'nin genel sekreteri Bodrumlu turizmci Galip Gür, Bodrum'u bekleyen tehlikeyi şu sözlerle anlattı: “Bodrum rant amaçlı her tünlü saldırıya göğüs gerdi. Ancak artık orman yangınları, koyları dolduran beton binalar mavi yolculuğun Akdeniz'deki en önemli durağında koyların sayısı yüzde 50 oranında azaldı. Koylar bitince turizmde biter. Otuz yıldır kıyı kentlerinin korunmasını konuşuyoruz ama koruma diye bir şey yok. 15-20 yıla kadar uluslararası medyanın yazacağı bir şey kalmaz”.