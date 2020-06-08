Bodrum sahilinde temizlik yaptılar, döndüklerinde şoke oldular

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Bodrumsporlu yüzücüler “Temiz bir gelecek, Temiz bir Bodrum” sloganı ile kıyılarda temizlik kampanyası başlattı. Kampanyanın ilk günü Ada Boğazı koyları pırıl pırıl yapıldı. Antrenör Hülya Bilge “3-4 saat temizlik yaptık. Temizlik yaptığımız yerlerden geri dönerken yeni çöplerin aynı yerlere atılmış olduğunu görünce şoke olduk" dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ki Bodrumspor Master Yüzme Takımı’nın lisanslı sporcuları “Temiz bir gelecek, Temiz bir Bodrum” sloganı ile kıyılarda temizlik kampanyası başlattı. Pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı olan havuzlarında antrenman yapamayan, denize girmenin yasak olduğu günlerde evlerinde antrenmanlarına devam eden sporcular, Bitez Mahallesi Adaboğazı Koyu’nda antrenman yapmaya giderken gördükleri çöpleri, toplayarak farkındalık etkinliği yaratmaya başladılar.

ANTRENMANA GİDERKEN 40 TORBA ÇÖP TOPLADILAR

Bodrumpor Yüzme Şubesi Masterlar Takım Antrenörü Hülya Bilge, gördükleri çöp yığınlarının kendilerini çok üzdüğünü belirterek şöyle konuştu:

* Uzun süredir ara verdiğimiz antrenmanlarımızı, kısıtlamalar sona erince denizde yapmaya başladık. Bodrum'un İçmeler, Aktur, Adaboğazı, Ortakent gibi sakin koylarında yaptığımız antrenmanlar sırasında özellikle Pandemi döneminde kuytu olması nedeniyle çok fazla ziyaretçiyi ağırlayan Adaboğazı yürüyüş yolu ve koyları çöp içerisindeydi. “Temiz Bir Gelecek, Temiz Bir Bodrum” etkinliğimiz yine bizi oldukça üzdü.

* Yaklaşık 40 kadar Jumbo boy çöp poşeti daha yolun yarısındayken doldu. Elimizden geldiğince yolların kenarlarını, sahil şeridinde kayaların arasına atılmış olan içecek kutuları, yiyecek ambalajları gibi atıkları topladık. Tüm topladığımız çöpleri Bitez Liman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından denizden alındı.

ÜÇ SAATTE ÇÖPLERİN YENİDEN ATILDIĞINI GÖRDÜK ŞOK OLDUK

Bitez Liman İşletme Müdürlüğü'nün desteğiyle gerçekleşen etkinlikte en üzücü olayın ise 3-4 saat süren temizlik sürecinde temizlik yapılan bölgenin ve sahilin yeniden kirlendiğini görmek olduğunu belirten Bilge, şu sözlerle devam etti:

* Daha biz dönerken yeni çöplerin yollara atılmış olduğunu gördük. Şok olduk. Bizler hem sporcu, hem de çevresine duyarlı vatandaşlar olarak, yerel yönetimlerin dahi baş edemediği bu hoyrat tutuma bir dur demek gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle herkesten rica ediyoruz.

* Tüketmek için getirirken taşımaya üşenmedikleri eşyaları, tükettikten sonra Bitez Limanına kadar geri götürerek burada bulunan çöp konteynerlerine atmaları gerekir. Bu atıklarla mücadele etmenin yolu, önce atmamakla, attırmamakla başlıyor. Biz gördükçe uyarıyoruz. Yaşayabileceğimiz, başka bir Bodrum, bir başka dünya yok.

10 sporcunun katıldığı çöp toplama etkinliğinde toplanan 40 Jumbo poşet dolusu çöp, daha sonra Bitez Liman İşletme Müdürlüğü ekiplerine ait botlarla limana getirildi.