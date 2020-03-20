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Bodrum sahilleri ilk kez bomboş kaldı
Bodrum sahilleri ilk kez bomboş kaldı
Turizmin gözbebeği Bodrum’un dünyaca ünlü sahilleri bomboş kaldı. Binlerce kişinin uğradığı Bodrum’un en ünlü sahili Kumbahçe ise sokak köpeklerine kaldı.
Yaşam 20 Mart 2020 - 15:23

İçişleri Bakanlığı’nın corona virüs tedbirleri’ne en çok uyan yerlerden biri de Bodrum oldu. İlçede kimse sokağa çıkmazken Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet sahilleri sokak hayvanlarına kaldı.

EN SAKİN GÜNLERİNİ YAŞIYOR

Sahillerin yanı sıra tüm sokak ve caddelerde ise çok az sayıda insan olduğu görüldü. Kumbahçe sahilinde bir vatandaşın denize girdiği görülürken, başka bir vatandaşın ise balık tuttuğu görüldü. Az sayıda vatandaşın sahilde gezmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Kafe ve barların ise kepenk kapattığı sahil en sakin günlerini yaşıyor.(İHA)

FOTO:İHA

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