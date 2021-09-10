Bodrum sahillerinde Eylül’de turist bereketi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde okulların açılması ile birlikte yerli turistlerin önemli bölümü geldikleri kentlere döndü. Bodrum sahilleri Avrupalı ve Orta doğulu turistlerle doldu. Turist rezervasyonlarının kasım ayının sonuna kadar olduğu belirtildi.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Bodrum ilçesinde okulların açılması ile birlikte tatilde olan ve büyük kentlerden gelenlerin önemli bölümü geri döndü. İkinci konutlarında yaklaşık 4 aydır tatilde bulunanlar da geri dönünce Bodrum'un şehir merkezindeki Kumbahçe, Paşatarlası, Bitez, Gümbet sahilleri yabancılara kaldı.

KARA ADA ILICASI VE KOYLARA AKIN ETTİLER

Sahillerde bol bol güneşlenen ve su sporları yaparak tatilin tadını çıkartan Avrupalı ve Orta Doğulu turistlerin önemli bir bölümü de günübirlik tur tekneleri ile mavi yolculuğa çıkarak Bodrum koylarını ve kara Ada Ilıcası'nı gezdi, denize girdi.

TEK BİR MÜŞTERİ KALSA BİLE OTELİ KAPATMAYACAĞIZ

30 derece hava sıcaklığı ve 20 derece deniz suyu sıcaklığı nedeniyle özellikle yabancıların Bodrum'u tercih etmeye devam ettiğini belirten turizmci Celal Yetiş, “Çok kötü veya çok iyi bir sezon geçirdik diyemeyiz. Tesislerimizi açtık, zarar etmemeye çalışıyoruz, havaların bu yıl normalin üzerinde sıcak gitmesi nedeniyle ciddi talep oldu ve kasım ayının ortalarına kadar müşterimiz var, tek bir müşteri kalana kadar otelimizi kapatmayacağız, turizm sektörü bu sıkıntıları aşacak” diye konuştu.