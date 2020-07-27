Bodrum ve Gökova koylarını zehirli aslan balığı istila etti

Muğla’nın Bodrum ve Gökova koyları Hint Okyanusu'nda yaşayan ve en zehirli balık türlerinden biri olan aslan balığının istilasına uğradı. Bölge sakinleri birkaç yıl önceye kadar nadir görünen aslan balığının artık sürüler halinde dolaştığını söyledi. Aslan balığı hakkında vatandaşları uyaran Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş Ateş “Çok hızlı üreyen ve tehlikeli bir balık türü. Zehirli dikenleri tehlike saçıyor. Aslan balığı sokması talihsizliği yaşayan kişiler, derhal yara bölgesini 40 derece suya batırıp 30 ila 90 dakika arasında bekletsinler” dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Gökova ve Hisarönü koyları doğal yaşamı Hint ve Pasifik Okyanusu olan zehirli aslan balığı istilasına uğradı. Balıkçıların ağlarına ve oltalara takılan yüzlerce aslan balığı bölgede panik ve endişe yarattı.

“BALIK SOKARSA ACİLEN SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURUN”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş, çok zehirli olduğunu açıkladığı aslan balığına dokunulmaması gerektiğini belirtti. Aslan balığının zehrine maruz kalan vatandaşlara da uyarıda bulunan Ateş, “Çok hızlı üreyen ve tehlikeli bir balık türü. Zehirli dikenleri tehlike saçıyor. Aslan balığının sokmasına maruz kalanlar sokulan bölgeyi 40 derece suya batırıp 30 ila 90 dakika arasında bekletsinler. Bu uygulama zehrin etkisini kaybetmesini sağlıyor. Ardından en kısa sürede bir sağlık kurumuna başvursunlar. Ağrıyı tetikleyen en önemli etmenlerden birisi dokuda gelişen şişlik olduğundan, yaralanan bölge yukarı kaldırılmalı” dedi.



“CENNET KOYLARI İSTİLA ETTİ, ACİL ÖNLEM ALINMALI”

Bodrum, Gökova ve Hisarönü koylarını tekne ile gezen Avukat Göray Karadut ise bölgede aslan balığının sayılarının arttığını söyledi. Göray, “Her attığımız oltaya aslan balığı geliyor. Ayrıca balıkçıların ağları da aslan balığı ile dolmaya başladı. Görüntüler çok korkunç. Üç dört yıl önce denizlerimizde tek tük görünün bu zehirli balık artık sürüler halinde dolaşıyor. Eti çok lezzetli ancak sırtındaki ve yüzgecindeki dikenleri çok zehirli. Bölgede sayıları çok büyük oranla arttı. Bu balığı tanımayanlar temas edebilirler ve ölümcül sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle ilgili birimler ve kurumlar acil olarak acil olarak halkı bilgilendirilmeli. Çünkü çoluk çocuğun oltasına gelen bu balıklar henüz tam tanınmıyor” dedi.



“50 YILLIK KAPTANIM BÖYLÜ HIZLA ÜREYEN BALIK GÖRMEDİM”

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde yaşayan kaptan Halil Aktaş ise “Daha önce zehirli balon balıkları vardı, hala var. Şimdi birde bu aslan balığı çıktı. Denizlerimizde koylarımızda görmediğimiz türlere tanık oluyoruz. Eskiden küçüklerini görürdük şimdi neredeyse birer kilo olmaya başladılar. 50 yıllık balıkçı ve kaptanım böyle hızla üreyen bir balık türü görmedim. Yalıkavak'ta herkese dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuyoruz” diye konuştu.



ASLAN BALIĞI

Pektoral (göğüs) yüzgeçlerinde bulunan zehirli dikenlere sahiptir. Bu sırt yüzgeçlerindeki dikenimsi yapılar zehirlidir. Aslan balığı bu yapıları ile bir canlıyı sokması halinde öldürebilir. Doğal yaşam alanları Hint-Pasifik Okyanusu ve Kızıldeniz'de mercan resifleri olan avcı, etçil bir balıktır. Bunlar volitan aslan balığının genel özelliklerinden bir kaçıdır. Her ne kadar doğal yaşam alanları Hint-Pasifik Okyanusu olsa da insan etkenleri sonucu pterois volitans ve pterois miles türleri Atlas Okyanusu'na, Amerika'nın doğu sahillerine ve Karayipler'e uzanan bir alanda habitatlarının yayıldığı görülmüştür. Bu özelliği ile bu bölgelere de işgalci bir türdür. Aslan balığının yetişkin ergin bireyleri 35-38 santim uzunluğa ve 480 gram ağırlığa kadar ulaşabilen, fiyatı pahalı bir balıktır. Fakat bu boyutlara ulaşması akvaryum ortamında oldukça zordur. Aslan balıkları kendinden küçük balık, yumuşakçalar ve eklembacaklılar ile beslenebilen avcı bir türü olduğu için en az 250-300 litrelik standart tuzlu su karışımında kendi boyutlarına uygun büyüklükte balıklar ile topluca bakılabilir. Fakat genellikle kendi türleriyle birlikte bakılması tavsiye edilir.