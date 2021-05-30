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Bodrum Yacht Fest başlıyor

Bu yıl ilk kez deniz üzerinde düzenlenecek olan “Bodrum Yacht Fest 2021” 3 farklı konsept ile deniz tutkunlarını bir araya getirecek. Ayrıca 200’den fazla teknenin tanıtımı yapılacak...

Yaşar ANTER
Güncellenme: 07:27, 30/05/2021
Hayat HaberleriYaşam
Bodrum Yacht Fest başlıyor

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, bu yıl ilk kez deniz üzerinde düzenlenecek olan “Bodrum Yacht Fest 2021” 3 farklı konsept ile deniz tutkunlarını bir araya getirecek.

Festival başlıyor

200'den fazla teknenin tanıtımının yapılacağı festival normalleşme süreci içerisinde denizciliğe moral katkısında bulunacak.

Denizcilere büyük moral olacak.

17'inde start alacak…

Yeni ürünlerin tanıtılacağını belirten proje direktörü Murat Arslan “Önceliğimiz, yeni normalde sağlıkları için arayışlarının sınırlarını genişleten deniz tutkunlarına, hayalini kurdukları huzurlu günlerine en iyi karşılığı verebilecek alternatifleri en sağlıklı ortamda sunabilmek” diye konuştu.

Herkese hitap ediyor.

Büyük festival 17-20 Haziran tarihinde düzenlenecek etkinliklerle birlikte start alacak.

Lüks tekneler sıraya girdi.

Son model tekneler tanıtılacak

Festivalde ayrıca son yıllarda dünyada trend haline gelen RIB Boat ve büyük boylardaki dıştan takma şişme fiber botlar, yelkenli ve katamaran tekneler sergilenecek. Lüks teknelerdeki son teknolojiler tanıtılacak. Ayrıca 200'den fazla tekne de festivalde boy gösterecek.