Bodrum’a Danıştay’dan RES müjdesi

Muğla Bodrum'da mahallelerine kurulmak istenen RES'lere karşı üç yıldır büyük mücadele veren ve eylemler yapan köylülere Danıştay 6. Dairesi'nden müjdeli haber geldi. Danıştay, Muğla Valiliği'nin 'ÇED gerekli değildir' kararını iptal eden mahkeme kararını onayladı. Köylülerin Avukatı Remzi Kazmaz “RES şirketi buraya artık bir çivi bile çakamaz” dedi.

Bodrum’da Rüzgar Elektrik Santrali (RES) ve Türkiye’deki çevre ve doğa katliamlarına verdiği mücadeleyle tanınan Avukat Remzi Kazmaz Güvercinlik bölgesinde kurulmak istenen RES’lere karşı yöre köylüleri adına sürdürdükleri hukuk mücadelesinde Danıştay’ın kendileri lehine önemli bir karar verdiğini söyledi.

Bodrum’un Güvercinlik, Çamlık, Pınarbelen, Kumköy, Yalıçiftlik, Kızılağaç köylülerinin bölgeye kurulmak istenen RES’lere karşı üç yıldır mücadele ettiğini söyleyen Avukat Remzi Kazmaz, Muğla Valiliği’nin verdiği ‘ÇED gerekli değildir’ kararına Muğla 1. İdare Mahkemesi’nde açtıkları davayı altı ay önce kazandıklarını, Danıştay 6. Dairesi’nin kararı kendi lehlerine onayladığını açıkladı.

BUNDAN SONRA DEĞİL RES ÇİVİ BİLE ÇAKAMAZLAR

Avukat Remzi Kazmaz konu ile ilgili şöyle konuştu:

* RES iptali için Muğla 1. İdare Mahkemesi’nde dava açtık. Bodrum’da yapılması planlanan rüzgar enerjisi santralleri (RES), çevreye, doğal sit ve tarihi alanlara vereceği zararlar nedeniyle iptal edilmişti. Aynı firma, aynı yerin yakınında Muğla Valiliği’nden yine ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı alarak RES kurmaya kalkınca Bodrumlu köylüler yeniden ayaklanmıştı.

* Muğla 1. İdare Mahkemesi, RES’lerin çevreye vereceği zarara dikkat çekerek Muğla Valiliği’nin ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararını iptal etti. Bu kez de Danıştay temyiz süresinde itiraz edilmediği için bu kararı onaylayarak son noktayı koydu.

* Bundan sonra bu bölgede değil RES kurmak, tek bir çivi dahi çakılamaz. Danıştay’ın bu kararı örnek olacak. Geçtiğimiz hafta Danıştay’ın onadığı karar için valiliğin hakkı olan sürede temyiz hakkını kullanmadığını gördük. Bu nedenle sevinçliyiz.