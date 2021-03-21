Bodrum’a giden uçacak

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Bodrum, her yıl ağırladığı yaklaşık 2 milyon turiste sayısız eğlence seçeneği sunuyor. Ancak her köşesinde farklı bir renk olan bu ilçede, bugüne kadar gökyüzüne merak duyanlar için imkanlar oldukça kısıtlıydı. Bu yıldan itibaren ise bu durum değişiyor.

Turizmci Mustafa Demir'in girişimleriyle bu yıl Bodrum'da ilk kez turistler, yamaç paraşütü ve skydiving (gökyüzü dalışı) gibi heyecan dolu sporları yapma imkanı bulacak. Turistler bu sayede Bodrum'un tarihi ve doğal güzelliklerini yüzlerce metre yükseklikten görme imkanı da bulacak.

GÖKYÜZÜ TURİSTLE DOLACAK

Skydiving için Bodrum ve çevresindeki havalimanlarından küçük uçaklarla turlar düzenlenecek. Yamaç paraşütü organizasyonunun ise Gökova Körfezi'ndeki Alatepe bölgesinde yapılması planlanıyor. Hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Demir, “Bu yıl ilk kez Bodrum semalarında yüzlerce turist yamaç paraşütü ve uçaklardan atlayarak turistik ilçeyi gökyüzünden keşfedecekler. Bodrum semaları uçan turistlerle dolacak” dedi.

30 BİN TURİST, BU HEYECANI YAŞAYACAK

TURİZMCİ Mustafa Demir, yapacakları organizasyonlar öncesi Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ile birlikte Ören Mahallesi'ndeki Alatepe Paraşüt Mevkii'nde incelemelerde bulundu.

Demir “Amacımız Bodrum'a gelen konuklarımız için turizm çeşitliliğini artırmak, yeni alternatifler yaratmak. Yamaç paraşütü ve skydiving gibi etkinlikler sayesinde konuklarımız doğal ve tarihi güzelliklerimizi gökyüzünden izleyebilecek. Bu ilk yılımız olacak. Ancak bu etkinliklerin büyük ilgi göreceğini ve yaklaşık 30 bin turistin atlayış yapacağını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İLK ATLAYIŞ 15 NİSAN'DA YAPILACAK

DEMİR “Adrenalin tutkunları skydiving etkinlikleri için her yıl yüzlerce kilometre yol kat ediyor. Bu sporu bu yıl 15 Nisan'dan itibaren Bodrum'a gelecek turistlere yaptırabilmek için gerekli koşulları oluşturduk. Türk Hava Kurumu ve Muğla Valiliği ile görüşmelerimizi tamamladık. Kalkışlar, Milas-Bodrum, Imsık ve Selçuk havalimanlarından yapılacak. Turistler 12'şer kişilik gruplar halinde Bodrum Yarımadası'nın üzerinde binlerce metre yüksekliğe çıkarılacak. Konuklarımız yapacakları atlayışlarla Bodrum'u kuş bakışı izleyebilecek. Unutulmaz bir deneyim ve heyecan yaşayacaklar” diye konuştu.