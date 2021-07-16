Bodrum’a tatilci akını

9 günlük bayram tatili nedeniyle turistik beldelere olan talep yoğunlaştı. Bodrum ise bu yıl da en gözde tatil beldesi olmayı sürdürüyor. Çok sayıda yerli turist, araçlarıyla ilçenin girişinde kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Yiğit Girgin, “Artan bu talepler nedeniyle tatili için özel araçları ile gelen misafirler trafikte yoğunluk ve aksamalara neden oluyor bununla ilgili şikayetler alıyoruz. Özellikle dağıtım işi yapan sektör temsilcileri trafikteki aksamalar nedeniyle sorunlar yaşıyor. Toplu taşıma seferlerinde aksaklıklar meydana geliyor. Bununla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bir çalışma yaptığını biliyoruz. Umarım en kısa sürede bu sorunun önüne geçilir” dedi.

Otellerdeki doluluk oranının beklentilerinin üzerinde olduğunu söyleyen Girgin, bu durumun sektörde memnuniyet yarattığını ifade etti. (DHA)