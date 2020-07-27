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Bodrum’da Afrika rüzgarı
Bodrum'un popüler yerlerinden Yalıkavak'taki Afrika esintilerinden yola çıkarak dizayn edilen Mamba Beach, önceki gün düzenlediği happy hour partisi ile misafirlerine unutulmaz dakikalar yaşattı.
Sozcu.com.tr
Yaşam 27 Temmuz 2020 - 13:00

Bodrum Tilkicik Koyu'nda açılan ve adını son yıllarda popüler olan Afrika kültürünün önde gelen ezgilerinden  RNB – Hiphop müziğinin harmanlanmasından alan Mamba Beach Club ilçede Afrika rüzgarları estirmeye başladı.

SERVİS ŞEKLİ İLGİ ÇEKİYOR

Mamba Beach'te smokin giyen Afrikalı garsonların son yılların popüler dansı olan Coffin Dance ile servis yapmaları renkli görüntülere sahne oldu. Omuzlarında taşıdıkları kayıkla sunum yapan garsonlar, misafirler tarafından büyük ilgi gördü. Bazı konukların Afrika müziği ile danslara eşlik ettiği görüldü.

Son güncelleme: 13:16 - 27.07.2020