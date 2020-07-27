Bodrum’da Afrika rüzgarı

Bodrum Tilkicik Koyu'nda açılan ve adını son yıllarda popüler olan Afrika kültürünün önde gelen ezgilerinden RNB – Hiphop müziğinin harmanlanmasından alan Mamba Beach Club ilçede Afrika rüzgarları estirmeye başladı.

SERVİS ŞEKLİ İLGİ ÇEKİYOR

Mamba Beach'te smokin giyen Afrikalı garsonların son yılların popüler dansı olan Coffin Dance ile servis yapmaları renkli görüntülere sahne oldu. Omuzlarında taşıdıkları kayıkla sunum yapan garsonlar, misafirler tarafından büyük ilgi gördü. Bazı konukların Afrika müziği ile danslara eşlik ettiği görüldü.