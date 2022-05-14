Balıkçının ağına takıldı! Hem korkuttu hem şaşırttı

Bodrum'da bir balıkçının ağına takılan domuz köpekbalıkları görenleri şaşırttı. Su Ürünleri Mühendisi Banu Serin, "Bölgemizde çok ender görülen bir tür. Birkaç kez Akdenizde görüldü. Zararlı bir tür değil zaten derinlerde yaşıyorlar" dedi.

Yaşar ANTER

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Bodrum’da Çiftlik köyü açıklarındaki Orak Adası yakınlarında balıkçı Ali Kızılyurt’un ağına takılan iki balık görenleri şaşkına çevirdi.

UZUN ZAMANDIR İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Pamukkale Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon ve Araştırma Merkezi’nde görevli su ürünleri mühendisi Banu Serin SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Bu Oxynatus Centrina Latince ismi olan domuz köpekbalığıdır. Çok ender görülür. Birkaç kez Akdeniz’de tespit etmiştik. Genellikle kumlu ve çamurlu bölgelerde yaşar ve 600 metrenin üzerinde derinliklerde görülür, ender olarak 50-60 metrelere kadar çıkar. Herhangi bir zararlı yönü yoktur” diye konuştu.

Balıkçı Ali Kızılyurt ise “Balıkçı olarak doğduk büyüdük. Bu türü ilk kez gördüm. Önce korktum, ne olduğunu bilmediğim bir tür. Karaya getirdim, araştırılsın türü bulunsun, bilinsin istedim. Çünkü iklimin değişmesi ile bölgemizde ilginç türde balıkların çoğaldığını biliyoruz. Uzmanların bildiği bir tür ve zararsız olması bizi rahatlattı” ifadesini kullandı.