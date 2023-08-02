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Bodrum’da denizden 500 kilo atık çıktı

Bodrum'da yapılan deniz dibi temizliğinde araç lastiği, cam ve pet şişeler ile cep telefonunun da olduğu 500 kilo atık çıktı.

Yayınlanma: 16:01 - 02 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Bodrum’da denizden 500 kilo atık çıktı

Yalıkavak İskelesi’nde ‘Denize en çok mavi yakışır’ sloganıyla denizi dibi temizliği yapıldı.

Dalgıçlar, iki saat boyunca deniz dibinden atık topladı.

10 dalgıç, atıkları çuvallara doldurup tekneye koydu.

Denizden araç lastiği, cam ve pet şişeler ile cep telefonunun da olduğu 500 kilo atık çıktı.

Atıklar iskele önünde sergilendikten sonra ekiplerce ayrıştırılarak Bodrum Belediyesi 1’nci Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne götürüldü.

(DHA)

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