Bodrum’da denizin dibinden 200 kilo atık çıkarıldı

Bodrum'da dalgıçlar tarafından yapılan deniz dibi temizliği çalışmalarında 200 kilogram atık çıkarıldı.

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Bodrum Belediyesi “Denize en çok mavi yakışır” sloganıyla bu yıl dokuzuncusu düzenlenen deniz dibi temizliği projesi kapsamında Kumbahçe Mahallesi’nde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Dalgıçlar, Kumbahçe sahilinden tekneyle koya götürüldü ve 2 saatlik dalışta otomobil lastiği, plastik, cam ve metalden yapılmış 200 kilogram atık çıkardı.

Atıklar, tekneyle kıyıya getirilerek Bodrum Belediyesi önünde sergilendi. Sergiye, öğrenciler ve ilçede tatilini geçiren yerli ve yabancı turistler ilgi gösterdi.

Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz da sergiyi gezdi.

Çakaloğlu, bu yıl 11 mahallede deniz dibi temizliği yapıldığını ve çalışmalarda 2 bin 500 kilogram atık çıkarıldığını belirterek, “Bu farkındalık çalışmalarımız bütün koylarımızda devam edecek. Bu tür etkinlikleri çevre temizliği açısından çok önemsiyoruz” dedi