Bodrum’da halk plajına liman isyanı

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi Bahçelievler mevkiindeki Günbatımı halk plajının ortasına, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılmak istenen dört katlı bina ile 750 metre uzunluğundaki liman projesi, Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) ve Turgutreis Kültür ve Dayanışma Derneği üyelerince protesto edildi.

SLOGANLAR EŞLİĞİNDE YÜRÜDÜLER



Marmaris, Güllük, Milas, Datça, Muğla, Gökova ve Fethiye ile Bodrumlu çevrecilerin de katıldığı eyleme Turgutreis limanında toplanan yaklaşık 150 kişi 1 km uzaklıkta, yapımı bir süre önce başlayan plaj içindeki sahil güvenlik binası inşaatının önüne kadar, ‘Muğla Cennet Kalsın’, ‘Yaşam Alanlarımız Müştereklerimizdir’ pankartları eşliğinde “Sahiller halkındır halkın kalacak’ ve “Bodrum ranta teslim edilmeyecek” sloganlarıyla yürüdü.

İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURDULAR

Çevrecilerin eylemlerine vatandaşların da alkışlarla destek verirken, inşaat halindeki sahil güvenlik binası önünde yaklaşık 300 metrelik insan zinciri oluşturuldu. Ardından MUÇEP Bodrum Sözcüsü Güney Şirin basın açıklaması yaptı. Şirin yaptığı açıklama; “Projenin yapılmasına değil projenin yerine karşıyız. Burası Turgutreis mahallesinin ortasında halkın tek denize girebileceği halk plajıdır. Burada suyun derinliği çok azdır. Burada liman yapabilmeleri için bir milyon tona yakın çamur çıkarmak zorundalar. Hem halk sağlığı, hem doğal ortam, olumsuz etkilenecektir. Oldu-bittiye getirilerek bu projenin hayata geçirilmesine çalışıyorlar. Ancak tüm gücümüzle buna insanlık adına doğa adına karşı koymaya devam edeceğiz. Yarımadada bir sürü ıssız yer var. Böyle bir meskun mahal içine, yaklaşık yedi bin yatağın bulunduğu bir turistik alana ve Turgutreis gibi yine eko sistemin, denizin temiz olduğu bir alana devasa bir liman yapılması, hele bir de bunun böyle emniyet, güvenlik açısından düşünülerek yapılması aslında gerçekten büyük bir ironi” ifadelerini kullandı.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 21.05.2018 tartışılan alanda plan değişikliliğine giderek “Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgesi” kullanımına dönüştürdü. Bakanlık 14.01.2019 tarihli yazısı ile bu defa 370 ada 10 parselin deniz cephesinde kalan 141 dönüm alanda “Askeri Liman Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” teklifine ilişkin belediye görüşü istedi. Bodrum Belediyesi ise 31.01.2019 tarihinde planlama alanı yakınında ulusal ve uluslararası sularda faaliyet gösteren, yat limanı işletmesi bulunduğu, planlama alanının kara cephesi boyunca kamuya açık sahil yolu bulunduğu, bu sebeple teklifin konaklama tesis alanlarını, kamuya açık alanları ve deniz üstü siluetini etkilemeyecek büyüklükte tutulmasının uygun olacağını bildirildi. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 28.08.2019 tarihli yazısı ile “Askeri Liman Amaçlı” planı belediyenin görüşünü dikkate almadan onaylayarak 25.09.2019 tarihinde Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkardı. Yaklaşık dört ay önce de inşaat faaliyetleri başladı.

