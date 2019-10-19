Bodrum’da ‘Halk Süt’ satışta

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, seçim öncesinde verdiği sözleri adım adım hayata geçiriyor. Karaovalı üreticiyi desteklemek ve Bodrum halkına doğal, ekonomik, taze günlük süt ulaştırmak için harekete geçen Bodrum Belediyesi “Halk Süt’ü” 14 Ekim’den itibaren satışa sundu.

Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ Bodrum Belediyesi bünyesinde kurulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün Bodrum'un tarım merkezi Karaova'daki kırsal kalkınma hareketi, Bodrum Halk Süt projesi ile devam ediyor. Karaova'nın süt üreticilerinden temin edilen taze ve doğal süt, 1 litrelik cam şişelerde ‘günlük' olarak Bodrum halkının hizmetine sunulacak.

2-5 YAŞA ÜCRETSİZ!

İlk etapta toplam 49 bin 500 litre süt, Bodrum Belediyesi'nin Mahfel, Kumbahçe, Torba, Yalıkavak ve Turgutreis kafeteryalarında satışa sunulacak. Belediyenin imkanlarıyla şişelenen Bodrum Halk Süt, bir sonraki aşamada, Bodrum'un tüm pazar yerlerinde ve her mahallesinde yine Bodrum Belediyesi'nin donanımlı süt dağıtım araçlarıyla satılacak. Başkan Aras, Halk Süt'ün Bodrum'da yaşayan 2-5 yaş aralığındaki çocuklara, ailelerin talepleri doğrultusunda ücretsiz olarak dağıtılması talimatını verdi. Bu kapsamda çocuk başına düzenli olarak her hafta 1 litre günlük süt, cam şişede teslim edilecek.

Aras, “Bodrum, sadece dünyanın gözbebeği bir turizm cenneti değil, aynı zamanda bir tarım kentidir. Tarımsal ekonomiyi desteklediğimiz ve üreticimize kazandırdığımız sürece, Bodrum'un yerel değerlerini, doğasını koruyabiliriz. Biz turizmi, sahip olduğumuz bu zenginliklerle yapacağız” dedi.