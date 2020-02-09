Bodrum’da kedi ve köpekleri zehirlediler

Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’nde kısa süre içerisinde 10 sahipli köpeğin zehirlenerek öldürülmesi hayvanseverleri isyan ettirdi. Yalıkavak’ta yaşayan Aytunç ve Aysun Koşar, dün kaybolan Benek isimli köpeği tarlada ölü olarak bulması üzerine büyük şok yaşadı.

Koşar çifti bölgede 10 köpeğin zehirlendiğini tespit etti.

Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu’ndan İnci Kutay ve Avukat Arzu Ayyıldız olay yerinde inceleme yaptı. Hayvan severler kısa süre içerisinde mahallede 10 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğünü belirterek tedbir alınmasını istedi. Hayvan severler güvenlik güçlerine sorumluların bulunması için suç duyurusunda bulundu.

“BİRİLERİ ACIMASIZCA KATLEDİYOR”

Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği üyesi İnci Kutay “Geçtiğimiz ay Göltürkbükü’nde onlarca kedi ve köpek zehirlendi. Bu hayvanları kasıtlı olarak öldürüyorlar. Şimdi de Yalıkavak mahallesinde 10 köpeğin öldürüldüğünü öğrendik, bu canilerle nasıl baş edeceğimizi şaşırdık. Sürekli suç duyurusunda bulunuyoruz ancak sorumlularla ilgili bir gelişme kaydedemedik. Bizler Bodrum Belediyesi ile sokak hayvanlarını en iyi şekilde yaşatmak için mücadele ederken bazı insanlar da acımasızca bu katliamları yapabiliyor” dedi.