Bodrum’da mart ayında deniz keyfi

Baharın müjdecisi cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte insanlar deniz kenarlarına akın etti. Birçok vatandaş kafe ve restoranlarda güneşlenmeyi tercih ederken bazı vatandaşlar denize girdi. Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahilleri vatandaşlarla doldu taştı. Yazdan kalma günlerin yaşandığı turizmin cenneti Bodrum’da esnaf dükkanlarını açmaya başladı. Az sayıda turist Bodrum Kalesi ve turistik yerleri gezmeyi tercih etti. Hava sıcaklığının 23 dereceye ulaştığı Bodrum’da güneşli ve sıcak havanın birkaç gün daha normallerin üstünde seyredeceği öğrenildi.(İHA)