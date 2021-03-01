Bodrum’da şaşırtan görüntü! Tarihi kral yolu ortaya çıktı

Gümüşlük koyunda aniden çekilen deniz suyu 3 bin 500 yıllık tarihi Mydos kentine giden kral yolunu ortaya çıkardı.

Yaz aylarında binlerce turistin ziyaret ettiği Mydos kentine giden yolun bu mevsimde ortaya çıkması vatandaşların şaşkınlığına neden oldu.

“TAVŞAN ADASI’NA YÜRÜYEREK GİTTİLER”

150 metre uzunluğunda 2.5 metre genişliğindeki kral yolundan antik Mydos kentinin bulunduğu Tavşan Adası’na vatandaşlar çıplak ayakla yürüme imkanı buldu.

“GÜMBET’TE 1,5 METRE SULAR ÇEKİLDİ”

Bodrum'un en gözde koylarından biri olan Gümbet koyunda da deniz suyunun çekilmesi dikkatlerden kaçmadı. 1,5 metre çekilen sular vatandaşları tedirgin etti. (İHA)