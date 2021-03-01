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Bodrum’da şaşırtan görüntü! Tarihi kral yolu ortaya çıktı

Bodrum'da aniden çekilen sular binlerce yıllık kral yolunu yeniden ortaya çıkardı.

Güncellenme: 16:04, 01/03/2021
Hayat HaberleriYaşam
Bodrum’da şaşırtan görüntü! Tarihi kral yolu ortaya çıktı

Gümüşlük koyunda aniden çekilen deniz suyu 3 bin 500 yıllık tarihi Mydos kentine giden kral yolunu ortaya çıkardı.

Yaz aylarında binlerce turistin ziyaret ettiği Mydos kentine giden yolun bu mevsimde ortaya çıkması vatandaşların şaşkınlığına neden oldu.

(FOTO: İHA)

“TAVŞAN ADASI’NA YÜRÜYEREK GİTTİLER”

150 metre uzunluğunda 2.5 metre genişliğindeki kral yolundan antik Mydos kentinin bulunduğu Tavşan Adası’na vatandaşlar çıplak ayakla yürüme imkanı buldu.

(FOTO: İHA)

“GÜMBET’TE 1,5 METRE SULAR ÇEKİLDİ”

Bodrum'un en gözde koylarından biri olan Gümbet koyunda da deniz suyunun çekilmesi dikkatlerden kaçmadı. 1,5 metre çekilen sular vatandaşları tedirgin etti. (İHA)

Yayınlanma Tarihi:16:02,