Bodrum’da son 40 yılın en kötü tatili

Bodrum'da Kurban Bayramı tatili esnafı ve turizmciyi hüsrana uğrattı... İlçede son 40 yılın en kötü bayramı olarak nitelendirilen tatilde sahiller boş kaldı. Geçmiş bayramlarda adım atacak yer kalmayan Bodrum sahillerinde az sayıdaki yabancı turist ve Almanya ile Hollanda’dan gelen gurbetçiler sessiz bir bayram geçiriyor. Turizmciler umudunu bayramın 2. günü ve sonraki günlere bıraktı.

Yaşar ANTER

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Bodrum’da Kurban Bayramı tatili esnafı ve turizmciyi umutsuzluğa düşürdü. Bodrum’da bayram tatilinde doluluk oranları birçok tesiste yüzde 60’ları geçmezken sahiller boş kaldı, son 40 yılın en kötü tatili yaşandı.

“BELKİ DE BU SON TATİLİMİZ OLUR”

İstanbuldan eşi ve oğlu ile tatile giden Mehmet Yılmazoğlu “Bir pansiyonda kalıyoruz. Üç gün için 3 kişi 7 bin TL para ödedik. Arabamızla geldik ancak geçen yıla oranla akaryakıt gideri üç kat arttı. Normal bir lokantada üç kişi yemek için 600 TL ödedik. Sanıyorum artık bu son bayramımız olur ya da para biriktirip 3-4 yılda bir tatile çıkabiliriz” dedi.

İKİ ÇAY İKİ SU İÇTİLER İSYAN ETTİLER

Bodrum’a Ankara’dan tatile giden karı koca, bir pastanede iki çay iki su içtiklerine ve kendilerine 77 T Lhesap çıkarıldığını belirterek “Yetmemiş üzerine bir de 5 TL garson parası almışlar. 2 bardak küçük çay ve su. Araştırdık şikayet edecek mercii bulamadık. Bu şartlarda yerli turisti beklemek hayal olur” diye konuştu.

SAHİLLER YABANCILARA KALDI

Bodrum son 40 yılın en kötü bayram tatilini yaşarken sahillerde az sayıda yabancı turist ile Hollanda, Belçika ve Almanya’dan tatile gelen gurbetçiler dikkat çekti. Gümbet Plajı!nda beach clup işleten Zafer Orfaz “22 yıldır burada işletmecilik yapıyorum. Böyle kötü bir bayram görmedim. Bu bayramlarda sahilde yer kalmazdı, iki üç gün önceden rezervasyonlarımızı yapardık, 60 şezlonga oturan 6 kişi var, onlar da su içiyor” ifadesini kullandı.

TUR TEKNELERİ LİMANDA KALDI

Bodrum’da günübirlik tura çıkan tekneler de müşteri olmayınca hareket edemedi. Günübirlik tekne turu fiyatlarının geçen sene 150-200 TL aralığındayken bu yıl 300-330 TL aralığına çıktığını belirten kaptan Muhammet Yeter “Bayramda her zaman 30-40 tekne dolar ve kalkardı. Bugün altı tekneyi zor kaldırdık, onların da yarısı dolu. Üstelik bu fiyata öğle yemeği de dahil. Tekne turu işletmecileri olarak bundan daha kötü bir bayramımız olmadı” diye konuştu.

Turizmciler umutlarını bayramın 2. günü ve sonrasına bıraktı.