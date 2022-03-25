Bodrum’da sular çekildi tarihi kral yolu ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahalesi'nde sahilden 200 metre açıktaki Tavşan Adası ile karayı birbirine bağlayan ve sular altında olan 3500 Myndos Kral Yolu gün ışığına çıktı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine 18 km. uzaklıktaki Gümüşlük Mahallesi'nde kazı ve kurtarma çalışmalarının yapılarak 2 bin yıllık tarihi kalıntıların ortaya çıkarıldığı dünyaca ünlü Tavşan Adası ile karayı birbirine bağlayan 3 bin 500 yıllık tarihi Myndos Kral Yolu son bir hafta içerisinde suların çekilmesi ile birlikte ortaya çıktı.

Antik Myndos kentini kuran Kral Mousolos'un Tavşa Adası'nda yaşayan sevgilisi ve aynı zamanda kız kardeşi Artemisa ile vakit geçirmek ve Ege'nin eşsiz günbatımını seyretmek için gittiği Antik Kral Yolu ortaya çıkması görenleri şaşkınlığa uğrattı.

KÜLTÜR TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR YER

Profesyonel tur rehberi Leyla Bartz “Antik Myndos kentinde son yapılan kazılarda gün ışığına çıkarılan eserler ve burada tarihin yaşatılarak anlatılması tarih bilinci ve kültür turizmi açısından çok önemli. Ancak ada uzun zamandır ziyarete kapalı. Suların çekilmesi ile gün ışığına çıkan Kral yoluda bu arkeolojik güzelliğin bir parçası.

Tarihi mekanları yasaklamak yerine koruma amaçlı turizme kazandırılması ve aslına uygun restore edilerek yerli ve yabancı turistlerin 3500 yıl geriye götürülerek o anı yaşamaları çok cazip ve ilgi çekici. Proje tamamlandığında Gümüşlük‘e turist akını büyük olur. Kral yolunun restore edilmesi ile küçük çocuklar ve engellilerinde adayı ziyaret edecek olabilmesi çok önemli” dedi.

BU GÜZELLİKLERİ HERKES GÖRMELİ

Gümüşlük'te yaşayan Avukat Göray Karadut ise son yıllarda 60-80 cm. kadar çekilen suların sık sık antik kral yolunu ortaya çıkardığını belirterek “Bu sayede uzun yıllar kapalı olan Tavşan Adası ve binlerce yıllık tarihi kalıntılar bir an önce değerlendirilerek kültür turizmine açılması gerekir. Bu güzellikleri herkes görmeli.

5-6 yıl önce yapılan kazı çalışmaları yarım kalmış ve Asar adasına o tarihten bu yana çıkış yasaktır. Günde binlerce kişinin çıktığı ve güneşin muhteşem batışını seyrettiği ada büyük bir turist potansiyeline sahiptir. Küçük bir düzenlemeyle tekrar ziyarete açılacağı günü bekliyoruz.“ diye konuştu.