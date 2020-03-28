Bodrum’da üç bin yat karada kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 9 tersanede yaklaşık 3 bin yat ve tekne Nisan ayının başından itibaren günübirlik tur ve mavi yolculuk için denize inmeyi beklerken liman başkanlığı tarafından denize inecek teknelere “Denize elverişlilik sörveyi-belgesi” verilmedi. Yatlar karada kaldı.

ULUSLARARASI TURİZM FUARLARINDA TANITIM YAPTIK YATLARI DOLDURDUK

De Yatçılık ve Turizm Limited Şirketi yönetim kurulu başkanı Aykut Uzunşimşek “Aralık, ocak, şubat ayı uluslararası fuarlarda tanıtımlarımızı yaptık yatları turistle doldurduk, salgın her şeyi alt üst etti, uçaklar uçamadığı için müşteri gelmeyecek geldi diyelim yatlar denize inemeyecek. Alınan ön ödemeler var. Yatların karada kalması ayrıca bir felaket yatın yazın karada kalması güneşten yanması demek, yatın ölmesi demek” dedi.

SİPARİŞİ ALINAN MİLYONLARCA DOLARLIK YATLARIN YAPIMI ENGELLENEBİLİR

Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, “Deniz sektörü çok zor durumda çünkü mart ayında denize inmesi gereken yerlerin yerini yeni yapılacak yatlar veya tamir için kızağa çekilecek yatlar alacak. Tersaneci bir iki yıl önceden yatların karadaki durumu ile ilgili planını yapıyor, denize inemeyen yatlar karada kalırsa maddi zarar büyük olacak, çünkü yatların yazın 45 derece sıcak altında karada kalması büyük maddi zarara ve tahribata yol açar, ayrıca yatlar denize inmezse yapımı için milyonlarca dolara siparişleri alınan yatlar yapılamayacak, turizm sektöründe çok önemli girdiye sahip yat turizmini şu anda düşünen ne olacağını söyleyen yok, milyon dolarlık siparişler durabilir, sektör büyük kayıba uğrar. Yatlar denize inse bile Liman tamirde , bu yatlar fırtınada liman dışında kalamaz, nereden baksanız önümüzdeki iki üç ay içerisinde denizcilik sektörünü büyük kaos bekliyor” dedi.

TERSANE İŞLETMECİSİ: TERSANELERİ KAPATAMIYORUZ

Bodrum’un İçmeler Mevkii'ndeki Ağanlar Tersanesi’nin yöneticisi Erdem Ağan, “Virüsten korunma adına ciddi önlemler almış olsak da sektör adına her gün işletmemizi kapatıp kapatmamayı sorguluyoruz. Kendimiz için kapatsak bile tersanede bizim iş yapmadığımız onlarca tekne var. Bizim onlara ne kadar karışma yetkimiz var onu tartışıyoruz. Tekne sahipleri ne olursa olsun işlerin tamamlanması için taşeronlara baskı altında, küçük esnaf da baskı neticesinde riske rağmen çalışmaya devam ediyor. Bu çelişkiyi ve ‘büyük balık – küçük balık' ilişkisini bitirmek ve insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu bilerekten devlet bu konuda bir aksiyon almalıdır. Çünkü hükümetin yaptığı bunca pozitif hamleye rağmen, millet olarak bu işi yeterince ciddiye almıyoruz” ifadelerini kullandı.

YABANCI BAYRAKLI YATLARIN SAHİBİ VE PERSONELİ: DIŞARDA NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ

Ağan, “23-24-25 Mart'ta corona virüsü pandemisiyle ilgili TBMM'de kabul edilmiş ve onay bekleyen teşviklerde denizcilikle ilgili bir konuya rastlayamadım. Tersanemizde bulunan yatların yarısına yakını yabancı bayraklı ve personelleri şu anda ülkelerinden gelemiyorlar, dolayısıyla karadan denize inişleri de olanaksız. Bu nedenle ödemelerinde de büyük sıkıntı var. Avrupalı bir yat sahibinin Türkiye'deki yatının ödemesi doğal olarak onun öncelikleri arasında değil. Mavi Tur yatlarımız ilk defa bu sene Mayıs ve Haziran aylarını doldurmuşlardı ancak pandemi sebebiyle tüm geziler iptal edildi. Bu yüzden tersanecilik, yatçılık ve bu sektörlere iş yapan alt sektörler (acente, mekanik, boya, döşeme, mobilya, paslanmaz, vb) ödemelerini alamayacaklardır. Tekneler de muhtemelen ışık görünene kadar karada kalacak, bahar ayında kısa süreli karaya çıkma planı yapan yatlarda karaya çekilemeyeceklerdir. Bu konuda desteklerin açıklanması sektördeki olası çöküşe bir nevi yardım sağlayacaktır” dedi.

“HÜKÜMETİMİZDEN DESTEK İSTEYECEĞİZ”

Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç ise “Denizcilik sektöründe tersane ve çekek yerlerinde yaşanan sıkıntının ilk etabı için hükümetin 50 bin TL. ye kadar nefes kredisi çıkardığını biliyoruz, ancak bu yeterli değil. Bu nedenle acil olarak tersane, yat işletmecileri, deniz turizmi sektör temsilcileri ile bir şekilde bir araya gelip hükümetimize deniz sektörünün ayakta kalabilmesi için öneri paketi hazırlayacağız” şeklinde konuştu.