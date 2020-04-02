Bodrum’da üç otel sağlık personellerine tahsis edildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda dinlenmeleri ve ailelerini salgın ihtimalinden uzak tutabilmeleri için Bodrum merkezde üç otel tahsis edildi.

Bodrum ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras ve turizmcilerin girişimi ile üç otel, Bodrum Devlet Hastanesi ve özel bir hastanede görev yapan sağlık çalışanları için ayrıldı.

Personelin daha iyi koşullarda dinlenmesini sağlamak ve virüsün ailelerine bulaşma riskini ortadan kaldırmak amacıyla tahsis edilen oteller, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Bodrum Belediyesi, üç otelde konaklayan sağlık çalışanlarının sabah ve akşam yemeklerini de karşılamaya başladı.

SAĞLIK PERSONELİ VE AİLELERİNİN SAĞLIĞINI KORUMAK ZORUNDAYIZ

Ülkemizin zor günlerden geçtiğini belirten Aras, “Hayat kurtarmak için büyük bir risk özveriyle çalışan sağlık personelinin çabalarını görmezden gelemeyiz. Onların ve ailelerinin sağlığını korumak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çabamıza destek veren ve otellerini, hiçbir karşılık beklemeden sağlıkçılarımızın hizmetine sunan turizmcilere de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu günlerin üstesinden birlik, beraberlik ve dayanışmayla geleceğiz” dedi.