Bodrum’da vahşet! Çok yakından av tüfeği ile vurmuşlar

Türkiye yine hayvana yapılan işkencenin bir örneğine şahit oldu. Bodrum'da yürüyüşe çıkan vatandaşların bulduğu yaralı bir köpeğin yakın mesafeden av tüfeği ile vurulduğu anlaşıldı. Yapılan ameliyatla vücudundan 300'e yakın saçmadan 145'i çıkarılan köpeğin durumu ciddiyetini koruyor.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Bodrum’da, dere yatağında, kanlar içinde yaralı bulunan sokak köpeği veterinere götürüldü. Sol ön bacağının iki yerinde kırık tespit edilen köpeğin vücudundan 300’e yakın saçmadan 145’i çıkarıldı. Köpeğin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Ortakent- Yahşi Mahallesi, Pazardağı mevkisinde, dün öğle saatlerinde yürüyüşe çıkanlar, Kurudere Deresi yatağında boynundan, sol ön bacağından ve göğsünden av tüfeğiyle yaralandığı belirlenen sokak köpeği olduğunu fark etti. Esnaf tarafından beslenen, ‘Sarı’ isimli sokak köpek olduğunu belirleyen hayvanseverler, yaralı hayvanı veterinere götürdü. Veteriner Duygu Sarıdağ, sol ön bacağının iki yerinde kırık ve vücudunda 300’e yakın saçma olduğunu belirlediği köpeği ameliyata aldı. 3 saat süren ameliyatta köpeğin vücudundaki saçmalardan 145’i çıkarıldı. Köpeğin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polise, hayvanı vuran kişi veya kişilerin belirlenmesi için suç duyurusunda bulunduklarını belirten Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, “Artık insanların caniliği üst noktaya geldi. Çok yakından av tüfeği ile ateş etmişler. Köpeğin vücudu saçmayla dolmuş. Bir de ölüme terk etmişler. Bu yapılan vahşet ötesi bir şey. İnsanlığa sığmaz” dedi.

DHA