Bodrum’da yaz bitmedi

Yurdun büyük bir bölümünde yağmur ve kış başlarken tatil cenneti Bodrum'da güneşli ve sıcak havayı gören turistler sahillere akın etti.

Yaşar ANTER

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Bodrum’da 5 gün süren soğuk ve fırtınalı havanın ardından yeniden etkisini gösteren sıcak ve güneşli hava nedeniyle ilçede yaşayanlar ve otellerde bulunan turistler sahillere ve otellerin iskelelerine akın etti.

Bodrum’da aralarında Rusya, Ukrayna ve Kazakistan’dan gelen turistlerinde bulunduğu gruplar 28 derece hava 20 derece deniz suyu sıcaklığı nedeniyle teknelere binip günübirlik mavi yolculuğa çıktı.

Kumbahçe ve İçmeler sahilinde onlarca turist ilçede yaşayanlarla denize girdi güneşlendi. Bazı turistler su sporu yaptı.

“SERİN HAVAYI GÖRÜNCE MORALİMİZ BOZULMUŞTU”

Ukrayna’dan 4 gün önce tatile gelen öğretmen ve iki çocuk annesi Volina Kutzova “Uçaktan indiğimizde hava serin ve yağışlıydı, hatta otele yakın bölgede teknelerin battığını görünce moralimiz bozulmuştu. Ama bugün gördüğünüz gibi muhteşem bir hava var. Sabah erkenden sahile indik ve saatlerce denizden çıkmadık” diye konuştu.

Bodrum’da sıcak ve güzel havanın etkisini bu hafta sonuna kadar devam ettireceği belirtildi.