Bodrum’da zehirli kıyma ile köpekleri öldürdüler

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Mumcular Mahallesi'nde yollara ve bahçelere atılan zehirli kıymalarla sahipli köpeklerin öldürülmesi hayvanseverleri ve köpek sahiplerini isyan ettirdi.

ÖLDÜRÜLEN KÖPEK OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Ölen köpeğini çöp kamyonunun içerisinden ölen diğer iki köpek ile birlikte alan motosikletli kurye 24 yaşındaki Turan Keklik SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Köpeğim kaybolmuştu, aramaya çıktığımda çöp arabasının konteynırlardan ölü köpekleri kamyona attığını gördüm hemen müdahale ettim çöp kamyonunu karıştırdığımda ölen Rus finosu 1,5 yaşındaki Paki isimli köpeğimi görünce şok oldum. Ağzından köpükler geliyordu. Çöp aracından alarak hemen havan barınağındaki veterinerlere götürdüm. Köpeğimin ağzından hala zehirli kıymalar geliyordu. Otopsi için İzmir'e gönderildi. Bende hemen giderek jandarmaya suç duyurusunda bulundum. Bizim tespit ettiğimiz ölen üç köpek ancak vatandaşların tespitinden anladığımız ölenlerin üçten çok daha fazla” diye konuştu.

“SUÇLULAR BULUNMUYOR OLAN CAN DOSTLARA OLUYOR”

Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu ise bölgede hayvanları zehirlenme olaylarının giderek arttığını belirterek “Caydırıcı yasalar olmadığı ve suçlular bulunmadığı için önlem alınamıyor, olan can dostlara oluyor. Sorumluların bulunması için yasal girişimlerde bulunduk. Güvenlik kameralarını araştırıyoruz. Köpeklerden birinin sahibi de suçluların bulunması için girişimlerde bulundu. Jandarma da çalışma başlattı. Güvenlik kameraları inceleniyor. Sorumluların bir an önce bulunup cezalandırılmasını istiyoruz. Bu olayların son bulmasını istiyoruz.” diye konuştu. Hayvan Hakları Derneği üyelerinin bugün Mumcular Mahallesi’nde konu ile ilgili araştırma yapacakları belirtildi.