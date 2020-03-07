Bodrum’un bar ve disko bölgeleri belirlendi

Bodrum Belediyesi’nin 2020 yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Herodot Kültür Merkezi'nde Cuma günü yapıldı. İlçe sınırları içerisinde açılmak istenilen umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile açık ve kapalı alkollü içecek satışı ve sunumu yapılacak yeni içkili işlemelerin ruhsat alabileceği mahalle, bölge, mevkii ve caddeler belirlendi.

BİTEZ , GÜMÜŞLÜK VE GÜNDOĞAN SESSİZ MAHALLE OLUYOR

Meclis toplantısında Bitez, Gümüşlük ve Gündoğan mahallelerinin sessiz bölge olarak değerlendirilmesi, yeni alınacak bar ve disko bölgesi kararı haricinde bu bölgelerde ve önceki meclis kararlarında belirtilen bölgelerde faaliyet gösteren bar ve disko faaliyet konulu işletmelerin kapanması ya da devir edilmek istenilmesi halinde haklarının sona erdirilmesinin, ancak marinalar ile konaklama tesisleri içerisinde barınanlara hizmet edecek şekilde bulunan bar ve disko faaliyet konulu işletmelerin bar ve disko bölgesi krokisine bakılmaksızın gerekli şartları taşıması ve kolluk kuvvet görüşü ile sonuçlandırılıp, işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi kararlaştırıldı.

ÇARŞI MERKEZİNDEKİ BAR VE DİSKO BÖLGELERİ BELİRLENDİ

Maddede, Bodrum Merkez Çarşı içi Dr. Alimbey Cad., Cumhuriyet Cad., Şehit Yusuf Cansevdi Sokak olmak üzere, Uslu Sokak –Sanat Okulu Cad. ve Adliye Sokağın Cumhuriyet Caddesi Üzerinden Atatürk Caddesi girişlerine kadar olmak üzere ve Cumhuriyet Caddesinde eski Halikarnas Diskonun olduğu yer de dahil olmak üzere bar ve Disko Bölgesi olması kararlaştırıldı.

GÖLTÜRKBÜKÜ , GÜMBET, YALIKAVAK, ORTAKENT-YAHŞİ'DEKİ EĞLENCE BÖLGELERİ…

Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nin başından başlayıp Vela Otel ve karşısındaki 15b nolu yerde dahil olmak üzere bar ve disko bölgesi olarak belirlenmesine, Erguvan Sokak No:1'den No:13'te dahil olmak üzere, sağda No:2 sayılı yerden Ayaz Caddesi ve Yarbay Sabri Ergüden Sokak başlangıcına kadar olmak üzere bar ve disko bölgesi olarak belirlenmesine, Müskebi Mahallesi Yalı Caddesi'nde Light House Otel önünden başlayıp Yalı Caddesi bitiminde bulunan limana kadar olmak üzere bar ve disko bölgesi olarak belirlenmesine, Bahçelievler Mahallesi Plaj Caddesi ve Bahçelievler Caddesi arasında kalan sokaklardan krokide belirtilen kısımların bar ve disko bölgesi olarak belirlenmesine, Yalıkavak Mahallesi Çarşı Caddesi – İskele Caddesi ve Gür Sokak arasında kalan yerler, Türkbükü Mahallesi İnönü Caddesinde Sahne İstanbul'dan sahil kısmında bulunan yerlerin Maça Kızı otele kadar olan bölge eğlence bölgesi olmasına oy birliği ile karar verildi.

ARTIK KİMSE EVLERİN ARASINDA CANLI MÜZİK YAPAMAYACAK

Belediye Başkanı Ahmet Aras “Artık hiç kimse gidip evlerin arasında, hassas bölgelerde dükkan kiralayıp orada müzik yapmayacak. Bunu belli bölgelerde toplayalım ve insanlar rahat huzurlu yaşasın, istedik. Elbette Bodrum eğlence sektörü ile anılan bir yerdir. Bodrum’un eğlence özelliğini bitirmek doğru bir şey değildir. Buna sonuna kadar inanıyoruz” dedi.