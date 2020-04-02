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Bodrum’un boş sahilleri, sokaklar havadan görüntülendi
Bodrum’un boş sahilleri, sokaklar havadan görüntülendi
Hayalet şehre dönen Bodrum havadan görüntülendi. Corona virüsü nedeniyle alınan önlemlere Bodrum halkı duyarlı davrandı. Milyonlarca turistin uğradığı dünyaca ünlü sahiller bom boş kaldı.
Yaşam 2 Nisan 2020 - 09:29

Turizmin gözbebeği Bodrum'da Korona virüsüne karşı alınan önlemler üst düzeye çıkarıldı. Sahiller, sokaklar ve caddeler bom boş kaldı. Yok denilecek kadar az vatandaşın sokakta olduğu görüldü. Sahillerde bulunan oturma banklarının üzerine şeritler çekildi.

KİMSE EVİNDEN ÇIKMIYOR

Ünlülerin ve iş adamlarının oturduğu Yalıkavak ve Göltürkbükü'de sakinliğini koruyor. Bazı sanatçıların ve iş adamlarının da Bodrum’a geldiği ve evlerinde çıkmadığı öğrenildi. Lüks villalarına kapanan iş adamları ve ünlü isimler kendilerini izole ettiği öğrenildi. Bodrum'da yazlığı olan tatilcilerin gelmemesi için uyarılar yapılırken, buna rağmen gelen tatilciler 14 gün boyunca gözetim altında tutulmaya başladı.(İHA)

FOTO:İHA

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