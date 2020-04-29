Bodrum’un ilk zipline projesi hayata geçiyor

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlık Çamlık mahallesinde ilk kez kurulacak Zipline tesislerinin turizm sezonunun açılması ile hizmete gireceği belirtildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesine zipline tesisleri kuruluyor. Turizmde son yıllarda trend ve alternatif sporlar arasında yer alan ve özellikle yabancı turistlerin tutkusu haline gelen zipline tesisleri , Bodrum’a 8 km. uzaklıktaki Çamlık mahallesinde ki turistik Tomato Tesisleri'nde kurulmaya başlandı.

ÇAM ORMANLARININ ARASINDA DOĞA İLE BAŞ BAŞA

TÜRSAB üyesi turizmci Mustafa Demir' in işletmeciliğini yaptığı Difference Tours bünyesindeki çam ormanları ile zeytin ağaçlarının arasında ki Tomato Turistik Tesisleri'nde son yılların turizmde trend sporlarının başında gelen zipline projesi için hazırlıklara başlandı.

HAVADA 170 METRE KAYARAK GİDECEKLER

Kablolu raylı sistem üzerinden ağaçtan ağaca 170 metre mesafede havada asılı olarak gidecek turistler yerden 9 metre yüksekte hareket edecek. Kablolu ve raylı sistemde kayarak gidilecek zipline sisteminde konukların keyifli anlar geçireceğini belirten Demir “Bu sistemi ilk kez Bodrum'da hayata geçireceğiz Turizmde farkındalık yaratmak için son yıllarda Antalya, Alanya bölgesinde yaygın olan bu spor hem tehlikesiz hemde heyecan verici olması nedeniyle çekiciliğini koruyor. Bodrum'da ilkleri yaratmaya ve yaşatmaya devam edeceğiz, tesisimiz turizm sezonunun başlaması ile açılacak” dedi.