Boğa terbiyecisi!

Fizyoterapist Sedef Çoban, mesleğini bırakıp boğa yetiştiriciliğini seçti. Elinde büyüttüğü ‘Çoban Efe’ isimli boğasıyla 4 kupa ve 10 bin TL ödül kazanan genç kız, SÖZCÜ HaftaSonu’na konuştu.

MUSTAFA SARIİPEK

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Muğla Marmaris'te yaşayan İstanbul Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu fizyoterapist Sedef Çoban (22), babasının yetiştirdiği boğalardan etkilenerek mesleğini bıraktı ve boğa yetiştiriciliğini seçti. Çoban, adeta elinde büyüttüğü siyah Montofon türü ‘Çoban Efe' ismini verdiği boğasıyla 4 kupa ve 10 bin TL ödül kazandı.

Geçimlerini hayvancılık ve pansiyon işleterek sağlayan Koray – Canser Çoban çiftinin 3 kızından en küçüğü Sedef Çoban, “Bölgemizde boğa güreşleri kültür ve gelenektir ama babam için vazgeçilmez bir hobiydi. Her boğa güreşi organizasyonuna gider, döndüğünde büyük bir keyifle anlatırdı. Ben de büyük heyecan duyardım. Daha sonra internetten boğa güreşleri, boğalar, bakımları, yetiştirilmeleri hakkında çok şey öğrendim. Mezun olup, köye döndükten sonra ‘Çoban Efe'yle ilgilendim. Bilgilerimi daha da tazeleyip çalışmalarımızı hızlandırdık. Derken Ula ve Datça'da boğa güreşlerine katılıp, toplam 4 birincilik kupası ve 10 bin lira para ödülü kazandık. Şimdi dört gözle salgın nedeniyle ara verilen güreşlerin yeniden başlamasını bekliyorum” diye konuştu.

Genç kız şöyle devam etti: “Çoban Efe 5 yaşında, boğaların 20 yıl kadar yaşadığı düşünülürse o daha çocuk sayılır. Önünde ise güreşebileceği çok yıl var. Een büyük hedefimiz Artvin'de şampiyon olup Türkiye'nin en güçlü boğası olması. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapacağım. Atalarımızdan kalma bir geleneğin sürmesine katkıda bulunduğum için mutlu ve gururluyum.”