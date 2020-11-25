Boğaz’ı denizanaları bastı

İstanbul Boğazı hafta sonu denizanalarının istilasına uğradı. Arnavutköy İskelesi’nden Ortaköy ve Bebek’e kadar olan sahil şeridinde kıyıda denizin üstü tamamen beyaz renkli denizanalarıyla kaplandı.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıda duran on binlerce denizanasını görünce şaşkına uğradı. Denizanalarının yığıldığı kıyı şeritteki deniz kirliliği de dikkati çekti.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, görüntüleri değerlendirdi:

* Marmara Denizi’nde uzun zamandan beri yoğun denizanası artışları görülüyor. Bunların çeşitli sebepleri var. Küresel ısınma, evsel ve endüstriyel kirlilik, aşırı balıkçılık ve kıyısal alanda yapılan yapılaşmaya bağlı olarak denizanalarının sayılarında artış görülüyor.

* Ama bu geçen birkaç günden beri boğazda gördüğümüz denizanası artışlarının sebebi, boğazda yoğun olarak esen lodos ve poyraza bağlı olarak açıklarda veya daha derinlerde bulunan ve dalga hareketlenmeleri ile çıkan denizanalarının kıyılarda birikmesi sonucu görülen bir olay.

* Denizleri ne kadar kirletirsek biz bu denizanalarını o kadar çok göreceğiz. Ama denizlerimiz tertemiz olsa, denizanası hiç görmeyecek miyiz? Hayır. Denizanaları doğal ekosistemin bir parçası. Bunların da doğal ekosistemin bir parçası. Yani bunların da üzerinden beslenen canlılar var.

* Ama biz deniz ortamını ne kadar kirletirsek o kadar bu canlıların çoğalması için ortam yaratmış oluyoruz. Kirlettikçe larva evreleri için onlara tutunacak bir alan yaratmış oluyorsunuz.

* Benzer şekilde denizlerde fazla miktarda görülen plastikler de plastik kirliliği de buna bir örnek aslında. Örneğin denizde yüzen plastik bir su şişesi, denizanası larvası için kendini sabitleyeceği bir zemindir. Bu şekilde siz ona hem olmayan bir zemini hazırlamış oluyorsunuz ve bu zeminle denizanaları, istediği yere kadar göç edebiliyor.

BALIKÇILAR ŞİKAYETÇİ

Ortaköy sahilde balık tutan Eyüp Bal, denizanaları yüzünden zor anlar yaşadıklarını söyledi.

Arnavutköy sahilinde düzenli olarak balık tuttuğunu söyleyen Ahmet Çakmak ise, “Görüntü rahatsız edici. Olta attığımız zaman da engel oluyor” dedi. (DHA)