Boğazı yüzerek geçti hedefi Manş Denizi

Yaşadığı bir kaza sonucu iki kolunu kaybeden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katıldı. “Yüzmede zorlu parkurları aşmayı hedefe koydum” dedi...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı Avcılar Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Turan Hançerli, 22 Ağustos günü Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin bu yıl 33. kez düzenlediği Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katıldı. Asya ve Avrupa kıtası arasındaki İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçen Hançerli, Kanlıca'dan Kuruçeşme'ye 6.5 kilometrelik parkuru 1 saat 10 dakikada tamamladı. Yarışı tamamladığında Hançerli'nin coşkusuna kızları Asya ve Neşe ile eşi Deniz Hançerli de ortak oldu.

18 yaşında Tokat'ta köyünde tarlada çalışırken yaşadığı kaza sırasında iki kolunu kaybeden Avcılar Belediye Başkanı CHP'li Turan Hançerli, iyi bir yüzücü ve aynı zamanda dalgıç. Hançerli ile yüzme sporuna ilgisini ve yarışlara hazırlık sürecini konuştuk.

“HAFTADA 2 GÜN YÜZERİM”

Yarışmaya katılmaya nasıl karar verdiniz ve nasıl hazırlandınız?

Avcılar'da her bir komşumun spor yapmasını istiyorum. Ben de yüzerek komşularımı özendirecek çalışmalar yapıyorum. Kış aylarında düzenli olarak havuza gitmeye çalışıyorum, yoğunluktan fırsat buldukça. Genelde haftada iki gün yüzüyorum. Avcılar'da spora özendirmek için çokça yüzme organizasyonları yaptık. Komşularımla beraber yüzdük. ‘Azimli Başkan' diyerek çevremden çok destek görüyordum. Boğaz yarışına katılmaya karar verdim. Ancak Covid-19 nedeniyle geçtiğimiz yıl Boğaz yarışına katılamamıştım. Hayatım boyunca hiç pes etmedim, hep mücadele ettim. Boğazı geçmek benim için çok önemliydi.

“BAŞARMANIN HEYECANI”

Yarışı tamamladığınızda nasıl hissettiniz?

Yarışı tamamladığımda başarmanın getirdiği mutluluk ve heyecanı en üst seviyede yaşadım. Yarışı bitirdiğimde beni eşim ve kızlarım karşıladı. O an bu mutluluğu onlarla beraber yaşamak da ayrı bir keyifti benim için.

35 KM.'LİK ZOR PARKUR

Bundan sonraki hedefiniz nedir?

Bundan sonraki hedef, yaklaşık 35 kilometre parkuru olan Manş Denizi'ni geçmek. Tabii ki her yüzücü için Manş büyük bir hedef. Yüzmede zorlu parkurları aşmayı konuşmaya başladıktan sonra, zorlu bir parkuru olan Manş Denizi'ni hedefimize koyduk.

Hayatım her zaman zor olanı başarmakla geçiyor

İstanbul Boğazı'nda yüzmek sizi zorladı mı?

Boğaz elbette zorlu bir parkur ve dünyanın en prestijli yarışlarından biri. Zorlu ve farklı akıntıların yüksek olduğu bir parkur. Sadece yüzme yeteneği değil aynı zamanda o suya göre tavır alma, onu bilme ve suya, akıntıya göre hareket alma gerekiyor. Yarış sırasında zaman zaman zorlandığım oldu. Suyun ısı dereceleri sıklıkla değişiyor, bu da ayrı bir haz ve heyecan yaratıyor. Ama yeter ki karar verin, hedefinize odaklanın. Aşamayacağınız zorluk yoktur. Hayatım hep zoru başarmak ile geçiyor ve bu da zorlu bir süreçti ama yine başardım.

“BARAJDA ÖĞRENDİM”

Yüzmeye nasıl başladınız?

Ben Tokat'ta bir baraj kıyısında doğdum ve çocukluğumda o barajda yüzmeyi öğrendim. Sağlıklı bir yaşam için ömrüm boyunca da yüzeceğim. Yüzmek benim için normal bir eylem. Avcılar bir tarafı deniz bir tarafı göl olan bir kent. Analiz yaptırdık ve denizde yüzmenin mümkün olduğunu öğrendik. Avcılar'da komşularımla beraber denize giriyorum.

DEPREME HAZIRLIK İÇİN OTURMA EYLEMİ YAPTI

Turan Hançerli, İstanbul'un deprem riski en yüksek ilçelerinden Avcılar için göreve geldiğinde bu yana çok önemli çalışmalara imza attı. 26 Eylül 2019 tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Avcılar'da, imar düzenlemesi yapmıştı. Riskli binaların olası depreme karşı güçlendirilmesini sağlayacak plan notu değişikliği, ilçe meclisinde kabul edilip İBB'ye gönderilmişti. Değişiklik 6 ay boyunca İBB Meclisi'nde gündeme alınmamıştı. Hançerli de raporu bekleten İmar Komisyonu'nda oturma eylemi bile yapmıştı. Hançerli'nin ısrarı işe yaradı ve 12 Mart 2020 tarihli İBB Meclis oturumunda konu gündeme alınarak oy birliği ile kabul edildi.

Hançerli, Avcılar'da kentsel dönüşüm hareketine devam ediyor. 17 Ağustos 1999 depreminin 22. yılında ilçedeki depreme dayanıksız 1500'üncü bina da yıkılarak kentsel dönüşüme girdi.