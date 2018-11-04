Boğaziçi Üniversitesi mezunlarından ‘BÜ’yülü Bir Gün’ buluşması

Boğaziçi Üniversitesi, mezunlarını ve Boğaziçi dostlarını BÜ'yülü Bir Gün’de bir araya getirdi. Etkinliğe aktör Ediz Hun, müzisyen Harun Tekin, şair Birhan Keskin gibi sanat camiasından önemli isimler de katıldı.

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“BÜ’yülü Bir Gün”, bu yıl 5’inci kez düznelendi. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Zafer Yenal'ın hoş geldiniz konuşmasıyla başlayan açılış programında, ana konuşmacı olarak Boğaziçi Üniversitesi eski rektörlerinden Prof. Dr. Üstün Ergüder; “2030'lu Yıllara Doğru Yükseköğretim ve Boğaziçi Üniversitesi” başlıklı konuşması ile yer aldı. Konuşmasında Boğaziçi Üniversitesi'nin geçmişten günümüze kültür ve geleneğini korumak için azami çaba sarf ettiğini belirten Prof. Ergüder; “Türkiye'nin Boğaziçi üniversitesi gibi bir üniversiteye ihtiyacı var. Türkiye'nin Boğaziçi'nden beklentisi lider bir üniversite olması. Korunması gereken bir kurum. Türkiye'nin katma değer ve inovasyon üreterek hedeflendiği üzere orta gelir tuzağından çıkabilmesi için Boğaziçi gibi kurumlara ihtiyacı var. Boğaziçi bu anlamda lokomotif olmaya aday bir üniversitedir” dedi.

Ediz Hun, “Sosyoekonomik Kalkınmada Doğa-İnsan İlişkileri” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. “Müziğin Değişen Dünyası” başlığında Mor ve Ötesi grubundan müzisyen Harun Tekin, mezunlarla buluştu.

Konuklar arasında bulunan şair Birhan Keskin ise “Şiir, Hayat ve Ötesi” başlığında bir 21. yüzyıl şairinin gözünden dünyaya ve hayata bakış açılarını ele aldı.