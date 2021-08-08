Boğaziçi’nin protestocu genci yıllar sonra siyasetçi oldu

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Boğaziçi Üniversitesi’ne dereceyle girdi. Siyaset bilimi okudu. Öğrenci eylemlerinde yer aldı. Salıcı, “Yıllardır bilerek, isteyerek ve keyif alarak siyasetin içindeyim” dedi.

BAŞAK KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tapu memuru Mustafa Bey ile ev hanımı Gönül Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. CHP İstanbul Milletvekili ve örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın hikayesi, Adıyaman, Gaziantep, Elazığ ve Eskişehir'de sürekli okul değiştirerek başladı. Boğaziçi Üniversitesi'ne dereceyle girmesi sonrası ise hayatı değişti. Üniversitede siyaset bilimini seçti. Salıcı o günleri şöyle anlattı: “1990 yılında Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne 6. sıradan girdim. Politikaya ilgim ise daha önce Eskişehir Anadolu Lisesi'nde başladı. İlk siyasi eylemi de burada yaptık. Ermenistan'ın Karabağ'ı işgal etmesi üzerine imza kampanyası düzenledik ve büyükelçiliklere yolladık.”

Verdiğim kararların arkasında dururum

Salıcı, “Kolay sinirlenmem. Kafama koyduğumu yaparım ama körü körüne de inat etmem. Kararlarımın arkasında dururum. Siyaset bilimi okudum dolayısıyla bilerek, isteyerek ve keyif alarak Türkiye'ye geleceğimize katkı sunduğumuz inancıyla siyasetin içindeyim. Şikayetçi değilim” dedi.

Aşkını da eylemde buldu, eşiyle Gezi eylemleri sırasında tanıştı

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP'li eski Bakan Ziya Halis'in kızı Gülizar ile İstanbul'daki Gezi Parkı eylemleri sırasında tanıştı. Salıcı, “Protestolar ve polis müdahalesi sertleştikçe görüşme imkanımız pek olmadı ama birlikteliğimiz devam etti. Sonra da ben il başkanı olduğumda evlendik. Buna ‘Eylemci aşk' diyelim. Eşim şu anda çalışmıyor, aile şirketindeki görevi devam ediyor ama çalışmaya da can atıyor. Pandemi süreci ve çocuklar olduğundan beri işine ara verdi, zamanını çocuklarla geçiyor. Eşimçok anlayışlı. Ama babanın siyasetçi olması ile eşin siyasetçi olması farklı. Sorumlulukları bölüşüyoruz. Bence eşin siyasetçi olması çok daha zor bir durum. Kayınpederim Ziya Bey aktif siyaseti bıraktı” dedi.

Huzurlu bir üniversiteydi

Oğuz Kaan Salıcı üniversite yıllarını ve Bogaziçi'nde yaşananları şöyle anlattı: “Ben aslen Adıyaman Besniliyim. Gaziantep'te doğdum. İlkokulu Adıyaman'da okudum. Anadolu Lisesi için de Elazığ'a gittik. O zaman doğuda sadece iki Anadolu Lisesi vardı diğeri de Diyarbakır'daydı. İki yıl sonra babamın tayini Eskişehir'e çıktı ve ben de transfer oldum. Sonra ilk tercihim olan Boğaziçi'ne girdim. Boğaziçi kendi gelenekleri olan bir üniversite. Üzerimizde baskı kurulmadı. Hocalarımız bizi hep soru sormaya teşvik etti, farklı siyasi gruplardaki arkadaşlarla görüş alışverişi yapardık. Kavga olmazdı. Huzurlu bir üniversiteydi. Şimdi geldiği nokta ise çok üzücü. Ben dersleri önemserdim, çok okurdum. Ama siyasi faaliyetler daha ağırlıklıydı.” CHP'li Salıcı siyasete nasıl girdiğini ise şu sözlerle aktardı:

GENELDE PARTİDEYİM

“Üniversiteden sonra 1994 yılında Sosyal Demokrasi Vakfı'nın en genç kurucusu oldum. 2011'de CHP il yönetimine girdim 2015'te İstanbul İl Başkanı olarak atandım. Sonra önseçimle birinci bölgeden milletvekili adayı oldum ve seçilince de Ankara süreci başladı. Hafta içi Ankara, hafta sonu aile olmuyor. Evimizi Ankara'ya taşıdık. Ya partideyim ya dışarıda toplantıdayım.” Salıcı coronavirüse ailece yakalandıklarını söyledi ve ekledi. “Ben hafif atlattım ama eşim bir hafta hastanede yattı.”

Fotoğraflar: Zekeriya ALBAYRAK