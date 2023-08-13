Boğazköy’de ölü balıklar karaya vurdu

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'nda onlarca ölü balık karaya vurdu.

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Hamzabey Mahallesi’nden geçen Göksu Çayı üzerine 2011 yılında yapılan Boğazköy Barajı kenarında, onlarca balık karaya vurmuş halde görüntülendi.

İlkbahar ve sonbahar döneminde binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan 11 bin 187 hektarlık alanın tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan barajdaki görüntüler endişeye yol açtı.



Yürüyüş için baraj kıyısına gittiğinde gördüğü manzara karşısında şoke olduğunu söyleyen Mustafa Diricanlı, “Arkadaşlarla gezmeye geldik. Gördük ki burada çok ciddi anlamda balık ölümleri var. Bence bu ölümler normal değil. Yetkililere sesleniyoruz, bu duruma bir el atmalarını istiyoruz. Burada sadece vurgulamak istediğimiz balık ölümleri değil, burası bir sulama göleti. Bu göletle, Yenişehir Ovası’nda yetişen ürünlerin sulaması karşılanıyor. Bu duruma üzüldük. Yetkililerin burada bir inceleme yapması gerekiyor. Buradan balık tutup, yiyenler var” dedi. (DHA)