Her yaştan insanı etkileyebilen ancak bebeklerde ölümlere ya da kalıcı sakatlığa neden olabilen ciddi bir hastalık olan boğmaca hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik... Boğmaca hastalığı nasıl bulaşır? Boğmaca virüsü nedir? İşte cevapları...

Çocuklar ve özellikle bebeklerde, burun akıntısı, hapşırma, düşük ateş, hafif öksürük gibi belirtilerle başlayan ardından hafif öksürük olarak başlar. Sonrasında ciddi öksürük nöbetleri, yapışkan balgam, boğulma hissi, kusma olarak devam eden boğmaca nasıl bulaşır? Boğmaca virüsü nedir? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

BOĞMACA VİRÜSÜ NEDİR?

Boğmaca oldukça bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Bordetella pertussis bakterisinden kaynaklanır. Boğmaca, genellikle nefes almayı zorlaştıran kontrol edilemeyen, şiddetli öksürük ile bilinir.

Boğmaca için kuluçka süresi (başlangıç ​​enfeksiyonu ile semptomların başlangıcı arasındaki süre) yaklaşık 5 ila 10 gündür. Ancak semptomlar üç haftaya kadar görünmeyebilir.

Erken belirtiler soğuk algınlığını taklit eder ve burun akıntısı, öksürük ve ateş içerir. İki hafta içinde, nefes almayı çok zorlaştıran kuru ve kalıcı bir öksürük gelişebilir.

BOĞMACA HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Enfekte olmuş kişi bakterileri öksürük ile dışarı saçtığı damlacıklarla yayar. Hastanın yakınlarındaki kişiler bu damlacıkları nefes yoluyla alır ve enfekte olur. Bulaşıcılığın en fazla olduğu dönem ilk 3 haftadır. Boğmaca tanısının kesinleşmediği dönemde bulaşıcılığı daha yüksektir.

İkinci döneminde bulaşıcılığı daha az olmakla beraber risk hala vardır. Aşı, boğmacaya karşı yaşam boyu koruma sağlamaz ve koruma kimi zaman eksik kalır.