Boğulan köpeği kıyafetleriyle denize atlayarak kurtardı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir köpek, kıyafetleri ile denize giren veteriner hekim tarafından ölmekten kurtarıldı.

İstanbul’dan Kandıra’daki yazlık evine tatile gelen ve deniz kenarında bağrışmaları duyan Veteriner Hekim Behice Sinem Öçal, köpeğin boğulma tehlikesi geçirdiğini gördü.

Denizdeki köpeği gören Öçal, hiç düşünmeden kıyafetleri ile denize girerek köpeği karaya çıkarttı. Denizin soğuk olması nedeniyle şoka giren köpek bir soba kenarında ısıtıldı.

Olayı gören vatandaşlar ise kendi canını hiçe sayarak girdiği denizden köpeği kurtaran veterinere teşekkür etti.

“HERKESİN YAPMASI GEREK”

Veteriner Hekim Behice Sinem Öçal, yaşanan olayın ardından konuştu:

* Bu kahramanlık sayılabilecek bir şey sayılmaz. Aslında herkesin yapması gereken bir şey. Sahile indiğim zaman bir köpeğin çırpındığını gördüm. Başka yardım eden insan da görmeyince, dayanamayıp suya atladım. O anda soğuğu hissetmedim.

* Olay bittikten sonra suyun ne kadar soğuk olduğunu anladım. Veteriner hekim olmamın da avantajını kullandım. Gerekli kontrolleri yaptım. Buradaki herkes de yardım etti” dedi. (İHA)