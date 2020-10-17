Boğulmaları iki hareketle durdurabilirsiniz

Okullarda ve evlerde en çok karşılaşılan vakaların başında soluk borusuna yabancı cisim kaçmasıyla ortaya çıkan boğulmalar geliyor. Yapılacak iki hareketle çocuğun hayatının kurtarılabileceğini belirten ilk yardım eğitmenleri, hayat kurtaran 'Heimlich manevrası' hakkında bilgi verdi.

Ev ve okul kazalarında nefes almayı engelleyen yabancı cisimler bazen çocuğun hayatına mal olabiliyor. Bu durumda panik yapan ebeveynleri uyaran ilk yardım eğitmenleri hayat kurtarmak için sadece iki hareketin yettiğini söyledi.

Türk Kızılay’ı Adana İlkyardım Eğitim Merkezi ilkyardım eğitmeni Meltem Küçükgül, geçen yıl şırıngalı çikolatanın kapağı boğazına kaçarak ölümüne neden olan iki öğrenciyi hatırlatarak, boğulma durumuna karşı, “Heimlich manevrası yaparak iki harekette hayat kurtarabilirsiniz.” dedi.

İlköğretim çağı çocukların okullarda yaşayabileceği kazalarda veli ve öğretmenlere görev düştüğünü hatırlatan Meltem Küçükgül, yaşanabilen olumsuz durumlar ile buna nasıl müdahale edilmesi gerektiğini uygulamalı anlattı.

“BASİT TIKANIKLARIN YÜZDE YÜZÜ KURTARILABİLİR”

Gerek okullarda gerekse evlerde en çok karşılaşılan vakanın soluk borusuna yabancı cisim kaçması olduğunu belirten ilkyardım eğitmeni Meltem Küçükgül, çocuğun nefes alamayacağı için tam tıkanma vakalarında boğulma görülebileceğini aktardı.

Burada yapılacak müdahalenin ‘Heimlich manevrası’ olduğunu söyleyen Küçükgül, şu bilgileri verdi:

* İlkyardım eğitiminiz varsa Heimlich manevrası ile yapacağınız iki harekette çocuğu kurtarabilirsiniz. Hem öğretmenlerimiz hem annelerimiz temel ilk yardım bilgisini alırlarsa başa gelebilecek bir kazada basit bir müdahaleyle hayat kurtarılabilir. Bu da kazaların sonucunda sakat kalmaları ve ölümleri en aza indirecektir. Ölümlerin çoğu ilk yardımla durdurulabilir. Basit bir tıkanıklık vakasında yüzde yüz hepsini kurtarabilirsiniz.

HEİMLİCH MANEVRASI NASIL YAPILIR?

Küçükgül, Heimlich manevrasını şöyle anlattı:

* Tam tıkanma durumunda çocuk, boğuluyormuş gibi ellerini boğazına götürür, nefes alamaz. Sorduğumuz soruya da cevap veremez, konuşamaz ve morarır. Bu durumu fark edip ‘boğuluyor musun’ dediğinizde cevap veremiyorsa, boğulduğunu anlarsınız. O anda çocuğu sırtı size dönük bir şekilde kendinizi yaklaştırıp öne doğru hafif eğdirerek bir elinizle de çocuğu çenesinden kavrarsınız. Diğer elinizle çocuğun iki kürek kemiğinin ortasına elinizin topuğuyla kaydırarak yukarı doğru 5 kere sırt vuruşu yaparsınız.

* Bunu yaptıktan sonra çocuğu yine aynı pozisyonda tutup göbek deliği ile göğüs çukurunun ortasına iki elinizi birleştirip yukarı ve ileri doğru 5 kere karın basısını yaparsınız. 5 karın basısı, 5 sırt vuruşunu dönüşümlü olarak devam ettirdiğinizde cisim dışarı fırlayacak, çocuğun nefes yolu açılacak ve çocuk kurtarılacaktır.

“YANLIŞ UYGULAMALAR ÖLDÜREBİLİR”

Kulaktan dolma, eğitimi alınmadan yapılan müdahalelerin ölümle sonuçlandığının altını çizen Küçükgül, şu örnekleri verdi:

* Okul kantinlerinde gördüğümüz şırıngalı çikolatanın kapağı boğazına kaçan iki çocuk hayatını kaybetti. Yine çocuk 1 lira madeni para yutuyor. Annesi ve teyzesi nasıl müdahale edeceğini bilemiyor. Bunları önleyebilmemiz çok basit aslında. O yüzden ilk yardım eğitimlerini almaları gerekiyor. Bu durumlarda yapılacak müdahale yine Heimlich manevrasıdır. (DHA)