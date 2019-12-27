Böğürtlen, Rosaceae familyasındaki Rubus cinsine ait, lezzetli ve çok yönlü bir meyvedir. Yüksek antioksidan özelliğinin yanı sıra iltihap ve bakteri önleyici özelliği vardır. Peki, böğürtlen neye iyi geliyor? Böğürtlenin faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik...

Gülgiller ailesinin Rubus cinsine ait olan ve 2000 yıldan uzun süredir tıbbi değerleri için kullanılan böğürtlen, tam bir lif deposudur. A, C, K vitaminleri ve folat, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi mineraller, şekerler ve çoklu doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan böğürtlen aynı zamanda süper gıda olarak da kabul edilir. Peki, böğürtlen neye iyi geliyor? Böğürtlenin faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

BÖĞÜRTLEN NEYE İYİ GELİYOR?

Böğürtlenin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Böğürtlen, kanserle mücadele yetenekleriyle bilinen bir antioksidan sınıfı olan polifenolleri içerir.

* Böğürtlendeki antioksidanlar ayrıca serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olur ve beyin nöronlarının iletişimini değiştirir.

* Böğürtlen kalp dostu bir meyvedir. Magnezyum ve lif gibi diğer yararlı bileşenler, damarların tıkanmasını önler ve düzgün kan akışını sağlar. Bu, inme gibi çeşitli kalp hastalıkları riskini azaltır. Ayrıca magnezyum kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur ve düzensiz kalp ritmi ve kasılmayı önler.

* Ağrılı PMS (adet öncesi gerginlik sendromu) belirtileri ile mücadele edebilir. Çünkü içeriğindeki K vitamini hormon işlevini düzenlemeye yardımcı olur ve adet sancılarını azaltabilir.

* Böğürtlen gibi meyvelerin yenilmesi beyin sağlığını iyileştirebilir ve yaşlanmanın neden olduğu hafıza kaybını önlemeye yardımcı olabilir.

* Folat hücre fonksiyonları için gerekli olan kritik bir besindir. C vitamini ve diğer antioksidanlar, bebek bekleyen annenin hastalıklarla mücadele gücünü arttırmaya yardımcı olur. Böğürtlende bulunan kalsiyum, demir, magnezyum ve fosfor gibi temel mineraller kemikleri güçlendirir ve sağlıklı kalmasına katkıda bulunur.

* Böğürtlende bulunan antosiyanositler ve vitaminler görme kabiliyetini geliştirir ve gözleri maküler dejenerasyon, katarakt ve gece körlüğü gibi çeşitli hastalıklardan korur.

* Böğürtlen, C vitamini, E vitamini ve diğer güçlü antioksidanlar gibi cilt dostu birçok besinle doludur. Böğürtlende bulunan E vitamini, cilt sağlığının ve cildin kırışıklıklardan korunmasına yardımcı olur.

* Böğürtlen, şeker emilim oranını yavaşlatarak kan şekeri seviyelerini kontrol eder, bu nedenle günlük diyetiniz için mükemmel bir meyvedir. Sadece bir bardak böğürtlen, vücudunuz için önerilen günlük C vitamininin yarısını sağlar.