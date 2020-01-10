Boks makinesinden esinlendi, sokak hayvanları için mamamatik yaptı

Özel bir firmada çalışan hayvansever Cihan Karaca, sokak hayvanlarının beslenmesi amacıyla boks makinesinden esinlenerek bozuk parayla çalışan mamamatik ile sumatik yaptı. 1 lira madeni para atıldığında altında bulunan hazneye 200 gram mama dökülen makinenin güneş enerjisiyle çalıştığı belirtildi. Mamamatik makinesinin yanı sıra hayvanların su ihtiyacını da düşünen Karaca, şebeke suyuna bağlı bir de sumatik yaptı.

Sokaklarda bulunan boks makinesine insanların yoğun ilgisini görünce aklında bu fikrin geldiğini belirten Cihan Karaca, “1 lira atıp sokak hayvanlarını doyurabiliriz fikri oluştu. Akademi Spor Kulübü ile bu düşüncemi paylaştım. Onlar da bana katkı sundu ve bu projeyi gerçekleştirdik” dedi.(İHA)