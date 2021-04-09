Bolu Dağı beyaza büründü

Bolu’da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız olarak devam eden kar yağışı hafif şekilde devam ediyor.

Kar yağışının etkili olduğu ve yeşil alanlarda kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu otoyolun Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor.

Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sisin de etkili olduğu Bolu Dağı güzergahında görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düşmesi sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Bölgede görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de sürücüleri bölgede etkili olan kar yağışına karşı uyarıyor, yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları yönünde uyarıyor. (İHA)