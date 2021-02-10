Bolu’da ayı heykeli tartışma çıkardı

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 4 gün önce kent merkezine 10 metre büyüklüğünde boz ayı heykeli yapılacağını açıkladı. Bu açıklamadan sonra bazı kesimlerden, ayı yerine İzzet Baysal heykeli yapılması yolunda talepler gelirken, bir kısım vatandaş da Bolululara hakaret edildiğini ileri sürdü. Yaşanan tartışmalar üzerine açıklama yapan Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Berlin’in ve Moskova’nın simgesi ayı. Onlar ayıya sahip çıkıyor da biz kendi ayımıza neden sahip çıkmayacağız. Biz de kendi ayımıza sahip çıkıyoruz. Bunun neresinde hakaret var” diye konuştu.

BİZ KENDİ AYIMIZA NİYE SAHİP ÇIKMAYACAĞIZ?

Kamuoyundan gelen tepkilere cevap veren Başkan Özcan, “Bolu'muzu simgeleyen boz ayının heykelini yapacağız. Şehrin ortasına yerleştireceğiz. Büyük ihtimalle de belediyenin kasasından bir kuruş para çıkmadan bir sponsor desteği ile yapacağız. Bolu halkının parasını israf etmem. Hayvanat bahçelerine gittiğiniz zaman ayının memleketi Bolu olarak yazıyor. Dolayısıyla boz ayımıza sahip çıkmamız belediye olarak görevimiz. Bütün turizm şehirlerine baktığımızda heykeller vardır. Dolayısıyla biz Bolu'yu turizm şehri yapmaya çalışıyoruz. ‘Sen Bolululara hakaret mi ediyorsun’ diyorlar. Niye hakaret edeyim? Berlin'in simgesi ayı, Moskova'nın simgesi ayı. Onlar sahip çıkıyor da biz kendi ayımıza niye sahip çıkmayacağız?” ifadelerini kullandı. Başkan Özcan, kentin babası olarak bilinen ve sevilen İzzet Baysal’ın görkemli bir heykelinin yapılacağını kaydetti.

ÖNCEKİ BAŞKAN SAZAN HEYKELİ YAPMIŞ

Kent merkezine yaptıkları güvercin heykelinin büyük ilgi gördüğünü ve insanların orada fotoğraf çekindiğini vurgulayan Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Benden önceki belediye başkanı sazanı koymuş, Bolululara sazan mı demek istemiş? Sazana sahip çıkıyoruz da ayıya niye sahip çıkmıyoruz. Ben onu anlamakta güçlük çekiyorum. Eğer Bolu turizm şehri olacaksa bu tür anıtlara heykellere alışmamız lazım. İnsanların fotoğraf çektirebileceği ve insanların o fotoğrafı gördüğünde bunun Bolu'da olduğunun bilinmesi istiyorum. Çekirdek çitleyen eşek fotoğrafı görüldüğünde Eskişehir akla geliyorsa Bolu'yu akla getirecek objeleri koymaya devam edeceğiz. Bu ayıysa ayı, kızıl geyikse kızıl geyik, Bolu'nun meşhur mandasıyla mandası. Bunu devam ettireceğiz. Bunun içinde kasamızdan milyonlar çıkmayacak, kimse merak etmesin. Büyük bir kısmını sponsor desteğiyle yaptıracağız” dedi.