Bolu’nun doğa harikaları 2 ay sonra ilk kez ziyaretçilerine açılıyor

Bolu’da her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği doğa harikası milli parklar iki ayın sonunda 1 Haziran’da yeniden ziyaretçilerine açılıyor.

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden olan ve her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı ve Abant Tabiat Parkı corona virüsü salgını sonrasında 2 ay önce vatandaşlara kapatıldı. Ziyaretçilere kapatılan parkların normalleşme planı çerçevesinde 1 Haziran itibariyle açılacağının duyurulmasının ardından Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı ve Abant Tabiat Parkı ziyaretçilerine kapılarını açmak için hazırlıklarını tamamladı.

MANGAL YASAK

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihlerinden olan Bolu'daki parklara ziyaretçi akınının yaşanması beklenmesiyle birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ziyaretler sırasında uyulması gereken kuralları açıkladı. Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, mangal yapmanın yasak olduğu ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiği belirtildi. (İHA)