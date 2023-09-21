Bombacı kadın depremin izlerini siliyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından ağır hasarlı binaları dinamitle yıkan Esra Eken, 'bombacı kadın' olarak tanınıyor.

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Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan 38 yaşındaki Esra Eken, 15 yıldır delme ve patlayıcı uzmanı olarak çalışıyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat’taki depremlerin ardından Kahramanmaraş’a gelen Eken, ağır hasarlı binaları dinamitle yıkma çalışmalarında görev alıyor.

Birçok insanın girmeye bile cesaret edemediği binalarda, duvar ve kolonlara binlerce dinamit kapsülü yerleştiren Eken, daha sonra patlayıcıları birbirleriyle bağlamak için fitil döşüyor.

Bu riskli işlemin ardından döşenen dinamit kapsüllerini manyetoya entegre eden Eken, güvenlik güçlerinin çevrede önlem almasıyla binaların yıkımını gerçekleştiriyor.

Eken, yaptığı işin tehlikeli olduğunu ancak kadınların da erkekler kadar her işi yapabileceğini belirterek, “Başından sonuna dinamitin dolumundan patlatmasına kadar görev alıyorum” dedi.

‘Bombacı kadın’ olarak tanındığını da belirten Eken, “Bu alan çok yaygın olmadığı için insanların çok dikkatini çeken bir konu. Kadın olduğun zaman iki katı dikkati çekiyor” diye konuştu.

Eken, patlatma yaptığı ağır hasarlı binalarda orada daha önce yaşayanlara ait not ve kişisel eşyalarla karşılaştığını ve bunun kendisini çok üzdüğünü ifade etti.

“Anılarını bırakmak insanlar için çok zor. Vedalaşamıyorlar. Bunlar bizi hüzünlendiriyor, duygusallaşıyoruz” dedi.

Eken, yaptığı çalışmalarla afetin izlerinin silinmesine katkıda bulunmak istediğini söyledi. (AA)