Bombalar altında kemoterapi aldı, Antalya’da şifa buldu

Ukrayna'nın Odessa kentinde meme kanseri hastası Viktoriia Pasternachenko, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle ülkesinden ayrılamayınca bombalar altında kemoterapi aldı. Hastanın tedavi protokolünü hazırlayan Türk doktorlar, Pasternachenko ile sürekli irtibat halinde tedaviye destek verdi.

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Ukrayna’nın Odessa kentinde özel çocuklar rehabilitasyon merkezinde çalışan çocuk psikoloğu Viktoriia Pasternachenko, 2021 yılında meme kanseri olduğunu öğrendi.

Pasternachenko, daha sonra Antalya’ya gelerek ilk kemoterapisi aldı. Ülkesine döndü. Bu arada savaş patlayınca Türkiye’ye gelemedi. Türk doktorlarının hazırladığı protokolle Ukrayna’da kemoterapiye devam eden Pasternnachenko, altıncı kürü bomba sesleri altında aldı. Sekizinci kürden sonra Antalya’ya gelerek ameliyat oldu ve sağlığına kavuştu.

‘BOMBALAR ALTINDA ÇOK ZORDU’

Viktoriia Pasternachenko ameliyatın ardından kendini çok mutlu hissettiğini belirterek, “Ukrayna’ya ilk bombalar düştüğünde altıncı kemoterapimi alıyordum. Çok tedirgindim, çok korkmuştum. Ukrayna’da bir belirsizlik başlamıştı. Hepimiz için şok bir durumdu ama benim gibi hastalıkla savaşan insanlar için belirsizlik çok daha zordu” dedi.

Pasternachenko, “Bir anne olarak zor bir seçim yapmak zorunda kaldım. Anneler beni anlar. Ya tedavime Ukrayna’da devam edecektim ya da Türkiye’ye gelecektim. Başka seçeneğim yoktu. 20 yaşındaki ikiz oğullarıma, yetiştirdiğim öğrencilerime ve arkadaşlarıma bana destek verdikleri için çok teşekkür ederim” diye konuştu.



‘SEVİNÇTEN AĞLAYABİLİRİM’

Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Viktoriia Pasternachenko, “Sevinçten ağlayabilirim ama burada güzel görünmek gerektiğini bildiğim için kendimi tutuyorum. Şu anda sağlıklı bir insanım, tümörüm alındı ama bu duruma tam alışmış değilim” dedi.

Operasyona girmeden önce kendini iki memenin birden alınması ihtimaline karşı hazırladığını da sözlerine ekleyen Pasternachenko, “Antalya’da ameliyat olduktan sonra anladım ki doğru hekimlere gelmişim. Memem alınmadan ameliyat yapıldı” diye konuştu.

(DHA)