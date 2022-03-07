Bonibon, tedavi olduğu barınağa geri döndü

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir yıl önce Geçici Hayvan Bakımevi’nde tedavi edilen köpek, bırakıldığı sokaktan tekrar bakım evine döndü. Bakımevi personelinin 'Bonibon'la ilgili konuşan veteriner hekim İrem Uysal, “Artık bizim çocuğumuz oldu" diye konuştu.

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Lüleburgaz’da hayvanlarla insanların dostluğuna ilişkin unutulmaz bir olay yaşandı.

Bir yıl önce henüz yavruyken bitkin bir halde bulunan köpek, belediye ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere Geçici Hayvan Bakımevi’ne götürüldü. Burada gerekli tedavileri yapılan köpek, işlemlerinin ardından kanun gereği bulunduğu sokağa geri bırakıldı.

Olayın ardından ise “Sadakatin böylesi” dedirtecek bir durum yaşandı. Bakımevinden kilometrelerce uzaktaki sokağa bırakılan köpek, kendisini tedavi eden veteriner hekimleri unutmayarak bakımevine geri döndü. Bakım evinden bir an olsun ayrılmayan köpeğe ‘Bonibon’ ismi verilirken, can dost bakım evinin maskotu haline geldi.

“ARTIK BİZİM ÇOCUĞUMUZ”

‘Bonibon'u karşılarında gördüğünde çok sevindiğini söyleyen veteriner hekim İrem Uysal, “Biz ‘Bonibon’u aldık. Geldiğinde biraz hastaydı. Sonra tekrar aldığımız yere bıraktık. Ama o burayı çok sevdi. Buraya alıştı. Biz de bu süre içerisinde ona alıştık. Sonra burada kalmaya başladı. Artık bizim çocuğumuz oldu. Gelen misafirleri de güzel bir şekilde karşılıyor. Çok cana yakın bir köpek. Onunla çok iyi anlaşıyoruz” dedi. (İHA)



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