Borabay Gölü buz tuttu

Amasya'nın Taşova ilçesindeki Boraboy Gölü, tamamen buz tuttu. Göl, 50 santimetreyi bulan buz tabakası ve yağan 1 metre karla beyaza bürünerek adeta gözlerden kayboldu. Göldeki tesiste çalışanlar elektrikli testereyle ördeklere yaşam alanı açtı.

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Birkaç senedir bu kadar donmayan Borabay Gölü, aşırı soğuk hava ve kar yağışıyla ilk kez tamamen dondu.

Borabay Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği ve Borabay Gölü tesisi çalışanları göldeki ördekler için seferber oldu. Donan buz tabakası üzerinde yürüyerek, buzu kırıp, ördeklere yaşam alanı açtılar.

Borabay Gölü’nde çalışan Latif Akça, aşırı yağışlardan dolayı gölün yüzeyinin tamamen buz kapladığını söyledi.

“BU KADAR KAR YAĞIŞI GÖRMEDİM”

Buzu keserek ördeklere doğal yaşam alanı açtıklarını anlatan Akça, “Gölümüz birkaç senedir bu kadar donmuyordu. Bu kadar kar yağışı hiç olmadı. 4 yıldır burada çalışıyorum. Bu kadar kar yağışı görmedim” dedi. (İHA)



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