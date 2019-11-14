Boru çiçeğinden yapılan dolma 6 kişiyi zehirledi

Marmaris’te öğrenci servisi şoförlüğü yapan Yaşar Taşkıran ve ailesi, geçen 11 Kasım akşamı, aynı sitede oturan kardeşi Sinan Taşkıran’a yemeğe gitti.

Yaşar Taşkıran, “Yemekten sonra ağzım kurudu. Su içmeme rağmen bir süre sonra tekrar susuyordum. Hemen ardından boğazım şişmeye başladı. Diğerlerine sordum, onlar, ‘Biz de bir şey yok’ dedi. Fenalaşınca hastaneye geldim hemen müdahale ettiler. Benimle gelen eşim de fenalaştı. Kardeşimi arattım. O ve ailesi de fenalaşmış. 20 dakika sonra onlar da hastaneye geldi. Tavsiyem kimse bilmedikleri bitkileri yemesin. Doktorlar, arıların zehirli bitkilerden aldıkları polenleri başka bitkilere taşıyıp aşılayabileceğini söyledi. Kimse bizim durumumuza düşmesin” dedi.

Zehirlenmelerin, yapılan tetkikler sonucunda, kabak çiçeğine benzeyen halk arasında ‘patlıcan çiçeği’ olarak adlandırılan boru çiçeğinden yapılan dolmalardan zehirlendikleri ortaya çıktı.

DAHA ÖNDE 5 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Marmaris Devlet Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, aynı bitkiden geçen yıl 2, bu yıl da 3 kişi zehirlenerek, yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. DHA